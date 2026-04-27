Agostina Páez: tras el escándalo en Brasil: “¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?”

La abogada argentina Agostina Páez volvió a expresarse públicamente luego de su detención en Río de Janeiro por un episodio de racismo. A través de un video en redes sociales, la joven habló del impacto emocional que atraviesa, aseguró que continúa en tratamiento psicológico y reconoció que su vida “cambió para siempre” mientras enfrenta un proceso judicial.