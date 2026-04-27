Agostina Páez: tras el escándalo en Brasil: “¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?”

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez rompió el silencio en redes tras su detención por presunto racismo en Río de Janeiro, detallando su padecimiento emocional y el proceso legal en curso.
- El incidente ocurrió en un supermercado de Copacabana, derivando en su arresto. Páez afirma estar bajo tratamiento psicológico y denuncia un constante hostigamiento en redes sociales.
- El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad por actos discriminatorios y las secuelas de la exposición mediática, mientras la joven aguarda una resolución en la justicia.
La abogada argentina Agostina Páez volvió a expresarse públicamente luego de su detención en Río de Janeiro por un episodio de racismo. A través de un video en redes sociales, la joven habló del impacto emocional que atraviesa, aseguró que continúa en tratamiento psicológico y reconoció que su vida “cambió para siempre” mientras enfrenta un proceso judicial.
Un descargo marcado por el desgaste emocional
“¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?”, lanzó Páez en un video publicado en TikTok, donde intentó mostrar cómo busca retomar su rutina cotidiana. “Estoy tratando de volver a hacer mi vida normal, de retomar, de hacer contenido en mi provincia querida”, expresó.
Sin embargo, dejó en claro que el episodio tuvo consecuencias profundas: “Ya sé que mi vida nunca más va a ser normal, después de algunos traumitas que tengo todavía”, dijo, en referencia a las secuelas psicológicas que asegura padecer.
Tratamiento psicológico y exposición mediática
La abogada remarcó que sigue en tratamiento psicológico y subrayó la importancia de ese acompañamiento en este contexto. Además, se refirió al impacto de la exposición mediática:
“Tengo que entender que mi vida no va a ser nunca más normal, por lo menos por ahora. Acostumbrarme a que cualquier cosa que suba puede perjudicarme o lo pueden levantar”, señaló.
También apuntó contra las críticas constantes en redes sociales: “Ya no saben cómo pegarme, creo que ya me han insultado de todas las formas posibles. Me río para no llorar”.
Un proceso judicial aún en curso
Páez recordó que su situación legal sigue abierta y que eso condiciona cada una de sus apariciones públicas: “No puedo controlar, no puedo rogar que me crean, no puedo nada. Yo soy muy genuina”, afirmó.
El caso se originó tras un episodio ocurrido en un supermercado de Copacabana, en Río de Janeiro, donde fue detenida por presuntos actos de racismo, lo que generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil.
“Mi vida no va a ser la misma”
En el cierre de su mensaje, la abogada volvió a reflejar el desgaste emocional que atraviesa: “¿Hasta cuándo quieren que yo siga sufriendo? Encima no es que estoy perfecta, sigo en un proceso judicial”, concluyó.
El video reavivó el debate en redes sociales sobre el caso, la exposición pública y las consecuencias personales de los escándalos mediáticos.