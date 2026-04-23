Caso Agostina Páez: una ONG brasileña pide agravar la pena y reclama una reparación colectiva

El detonante fue la viralización de un video grabado en un bar de Santiago del Estero, en el que se observa a Mariano Páez imitando los mismos gestos racistas por los que su hija fue procesada. Aunque el hombre negó la autenticidad del material y sugirió que podría tratarse de contenido generado con inteligencia artificial, la organización Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas lo consideró una prueba relevante.