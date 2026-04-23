Budín de zanahoria: la receta de Jimena Monteverde para acompañar el mate o el café

Recientemente, la conductora revolucionó Instagram al compartir el secreto de una merienda infalible: su aclamado budín de zanahoria. A través de un detallado paso a paso, Monteverde presentó una receta que destaca por su humedad y equilibrio de especias, asegurando a sus millones de seguidores que se trata de un plato casero que "no falla" y es ideal para elevar cualquier tarde.