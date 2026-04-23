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Budín de zanahoria: la receta de Jimena Monteverde para acompañar el mate o el café

La cocinera ha construido una comunidad masiva en redes sociales, donde destaca por su carisma y por simplificar el arte culinario con propuestas accesibles para todo público.

Budín de zanahoria: la receta de Jimena Monteverde para acompañar el mate o el café Carrotcake
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jimena Monteverde compartió en Instagram su receta de budín de zanahoria, una propuesta casera e infalible diseñada para acompañar el mate o el café en la merienda argentina.
  • La conductora de eltrece detalló el paso a paso usando ingredientes accesibles como harina leudante, aceite y ralladura de naranja, priorizando la humedad y el equilibrio de sabores.
  • Con esta iniciativa, la cocinera refuerza su influencia digital al simplificar el arte culinario, fomentando el consumo de platos caseros y saludables entre sus seguidores.
Resumen generado con IA

Jimena Monteverde se ha consolidado como una de las referentes indiscutibles de la televisión argentina, brillando cada mediodía al frente de La Cocina Rebelde por eltrece. Más allá de la pantalla chica, la cocinera ha construido una comunidad masiva en redes sociales, donde destaca por su carisma y por simplificar el arte culinario con propuestas accesibles para todo público.

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Recientemente, la conductora revolucionó Instagram al compartir el secreto de una merienda infalible: su aclamado budín de zanahoria. A través de un detallado paso a paso, Monteverde presentó una receta que destaca por su humedad y equilibrio de especias, asegurando a sus millones de seguidores que se trata de un plato casero que "no falla" y es ideal para elevar cualquier tarde.

Cómo hacer carrotcake

Ingredientes

  • 3 zanahorias ralladas finas
  •  1 taza de azúcar
  •  1/2 taza de aceite
  •  Esencia de vainilla
  •  Ralladura de naranja
  •  1 pizca de canela
  •  3 huevos
  •  2 tazas de harina leudante
  •  50 g de nueces (opcional)
  • 5 cdas de queso crema firme
  • 3 cdas de azúcar impalpable
  •  Esencia de vainilla
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