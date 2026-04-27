Mansión Salvadori: cuánto vale la histórica casa de Franco Macri y cómo es por dentro

Resumen para apurados
- La Mansión Salvadori, ex propiedad de Franco Macri en Barrio Parque, Buenos Aires, está a la venta por USD 6 millones tras sucesivas rebajas de precio desde su salida al mercado en 2019.
- Diseñada en 1940 por Antonio Vilar bajo el estilo racionalista, la casona se ubica en una zona exclusiva de Palermo Chico, rodeada de embajadas y puntos de alto interés cultural.
- La comercialización de este inmueble icónico evidencia la evolución del mercado inmobiliario de lujo y el valor histórico de la arquitectura moderna en las zonas más caras de la ciudad.
Desde 2019, la propiedad que estuvo a nombre de Franco Macri se encuentra en venta. Esta casona de gran tamaño mantiene un acceso reservado para solo una clase de posibles compradores
Situada en la calle Eduardo Costa al 3.000, en pleno corazón de Barrio Parque, esta propiedad de 85 años de antigüedad ocupa un sector privilegiado de la ciudad, muy cerca de diversas embajadas. El entorno destaca por su exclusividad y por la proximidad a puntos de interés cultural de gran relevancia, como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).
Cuánto cuesta la Mansión que perteneció a Franco Macri
Al lanzarla al mercado se vendía por unos U$S 8,9 millones, luego la cifra pasó a 8 millones, más tarde 5,5 millones. Por ultimo, se modificó hasta el preció que mantiene el día de hoy.
Su valor se sitúa en USD 6 millones, en línea con la tendencia alcista del mercado inmobiliario de los últimos meses. Uno de los inmobiliarios a cargo de la venta describió: "Un barrio de trazado exclusivo, con baja densidad edilicia, que combina la tranquilidad residencial con la proximidad a los mejores restaurantes, espacios culturales y vías de acceso de la ciudad".
Cómo es el interior de la Casa Salvadori
La Casa Salvadori representa un exponente del racionalismo arquitectónico en Buenos Aires, ubicada en el sector de Palermo Chico.
- Origen y autoría: La edificación data de la década de 1940 y surgió a partir del diseño de Antonio Ubaldo Vilar. Este arquitecto representa una figura fundamental en el crecimiento de la arquitectura moderna dentro de la ciudad de Buenos Aires.