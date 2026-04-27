Mansión Salvadori: cuánto vale la histórica casa de Franco Macri y cómo es por dentro

Su valor se sitúa en USD 6 millones, en línea con la tendencia alcista del mercado inmobiliario de los últimos meses. Uno de los inmobiliarios a cargo de la venta describió: "Un barrio de trazado exclusivo, con baja densidad edilicia, que combina la tranquilidad residencial con la proximidad a los mejores restaurantes, espacios culturales y vías de acceso de la ciudad".