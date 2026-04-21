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Mark Zuckerberg pagó una cifra récord por su tercera mansión en Florida: cómo es y cuánto costó

El director ejecutivo de Meta concretó la operación de manera confidencial, consolidando un patrimonio récord en la zona conocida mundialmente como "el búnker de los billonarios".

Mark Zuckerberg pagó una cifra récord por su tercera mansión en Florida: cómo es y cuánto costó Daily Mail
Hace 12 Min

La compra de una propiedad por 170 millones de dólares en la isla de Indian Creek posiciona a Mark Zuckerberg como uno de los mayores terratenientes en el sector privado de Miami. El director ejecutivo de Meta concretó la operación de manera confidencial, consolidando un patrimonio récord en la zona conocida mundialmente como "el búnker de los billonarios". La transacción es una de las operaciones residenciales más costosas en la historia de Florida.

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El interés del empresario por esta inversión de costa privada permite edificar un complejo unificado de casi 4.050 hectáreas con acceso directo a la bahía de Biscayne. Mediante una entidad de responsabilidad limitada, la oficina familiar del informático gestionó la compra para garantizar una reserva total sobre los planos arquitectónicos. Según fuentes cercanas citadas por medios especializados, la venta no figuró en los listados públicos del mercado tradicional, reforzando el aura de misterio que rodea al proyecto.

Seguridad extrema y vecinos de élite: La nurva mansión de Mark Zuckerberg

La villa incorporada dispone de su propia fuerza policial y una patrulla marítima que vigila el perímetro durante las veinticuatro horas. La comunidad posee apenas unas 40 residencias y un club de golf central, factores que la convierten en uno de los lugares más restringidos del planeta. En esta zona, Zuckerberg convive con figuras de alto perfil como Jeff Bezos, Ivanka Trump y Tom Brady.

La protección resulta un factor importante para estas inversiones millonarias debido a que la isla conecta con tierra firme solo por un puente custodiado. El consultor de bienes raíces consultado afirmó que el tamaño de la parcela ofrece una protección y una vista que son prácticamente imposibles de replicar en cualquier otro lugar. Los arquitectos que trabajan en las reformas estructurales mantienen acuerdos de confidencialidad estrictos para evitar filtraciones sobre los sistemas de vigilancia interna.

Cómo es la mansión de Mark Zuckerberg y su esposa

Mark y su esposa adquirieron una parcela de 8.000 metros cuadrados que pertenecía anteriormente al cirujano Aaron Rollins y a la agente Marine Rollins. El diseño, a cargo del estudio Ferris Rafauli Design, consiste en una mansión de piedra caliza con nueve dormitorios, muelle y piscina frente a la bahía de Biscayne. Aunque la propiedad salió al mercado en 2025 por 200 millones de dólares, los vendedores la compraron originalmente en 2020 por una cifra superior a los 30 millones.

La residencia proyectada incluye lujos excepcionales como un acuario de 5.600 litros, una biblioteca con pasadizo secreto y un cine privado para la familia. El plano también contempla un gimnasio, sala de peluquería y cuarto de masajes para garantizar el máximo confort dentro del recinto. Estas instalaciones complementan el perfil de alta seguridad y exclusividad que busca el líder de Meta en el enclave privado de Florida.

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