Mark Zuckerberg pagó una cifra récord por su tercera mansión en Florida: cómo es y cuánto costó

La compra de una propiedad por 170 millones de dólares en la isla de Indian Creek posiciona a Mark Zuckerberg como uno de los mayores terratenientes en el sector privado de Miami. El director ejecutivo de Meta concretó la operación de manera confidencial, consolidando un patrimonio récord en la zona conocida mundialmente como "el búnker de los billonarios". La transacción es una de las operaciones residenciales más costosas en la historia de Florida.