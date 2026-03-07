Hasta el último detalle: mostraron la mansión estilo francés de la que acaba de mudarse “Pampita”

Así se ve la mansión en la que vivía Pampita

El frente muestra una fachada blanca impoluta con una cobertura de tejas oscuras en la última planta. La mansión de Barrio Parque no pasa desapercibida. Al ingreso, un recibidor espacioso, con techos a cuatro metros de altura, una araña brillante y piso damero da la bienvenida. Desde allí se puede pasar hacia la sala de estar de seis metros de largo por diez de ancho, o a la enorme cocina: todo con proporciones inusuales para las casas de la zona.