Hasta el último detalle: mostraron la mansión estilo francés de la que acaba de mudarse “Pampita”

En septiembre de 2025, Carolina “Pampita” Ardohain sufrió un robo en su casa de Palermo Chico mientras se encontraba de viaje. El ataque parece haber sido el motivo que la llevó a decidir abandonar el que fue su hogar, después de dos años de habitarlo. La inmobiliaria que le alquilaba la imponente casa ahora volvió a ingresarla en su catálogo y ya está disponible para sus próximos residentes.
Las medidas de la mansión estilo francés que mostró la inmobiliaria Elysium Realty no tienen comparación. Entre terreno y espacio construido, cubre un total de 770 metros cuadrados, incluyendo el enorme jardín con pileta que tiene hacia el fondo. Tiene tres plantas, tres habitaciones, tres baños, vestidor y numerosos espacios recreativos como un gimnasio.
Así se ve la mansión en la que vivía Pampita
El frente muestra una fachada blanca impoluta con una cobertura de tejas oscuras en la última planta. La mansión de Barrio Parque no pasa desapercibida. Al ingreso, un recibidor espacioso, con techos a cuatro metros de altura, una araña brillante y piso damero da la bienvenida. Desde allí se puede pasar hacia la sala de estar de seis metros de largo por diez de ancho, o a la enorme cocina: todo con proporciones inusuales para las casas de la zona.
El living tiene una pared cubierta de ventanales con vista al jardín. El espacio al aire libre está cuidado con un perfecto paisajismo y una piscina extensa. Regresando al interior, en el subsuelo hay una cava, un depósito y está también el sector de servicio. La cocina está completamente equipada y restaurada a nuevo. Es espaciosa y tiene una gran mesada que recubre dos paredes.
Una escalera imponente de madera maciza lleva al primer piso, donde dos habitaciones dan al frente de la propiedad. Una de ellas cuenta con balcón. Estas comparten un baño casi en el medio. Pero la gran estrella del primer piso es la master suite, con 100 metros cuadrados de superficie, vistas al jardín, vestidor gigante y baño recubierto íntegramente en mármol.
Continuando por la escalera, se puede seguir ascendiendo. En la planta alta o segundo piso, los espacios recreativos esperan. Hay un playroom destinado al esparcimiento de los más pequeños. Para los mayores y para el cuidado personal, hay un gimnasio, un sauna y también una sala de masajes. La terraza de la parte posterior de este piso ofrece vistas al tranquilo y siempre verde jardín trasero.