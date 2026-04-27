La vuelta de los 80, zapatos elegantes y abrigos de pelo: las tendencias de invierno 2026

Resumen para apurados
- Las semanas de la moda definen el estilo urbano para el invierno 2026 en las capitales globales, buscando equilibrar confort y diseño de vanguardia con una fuerte carga nostálgica.
- La propuesta combina abrigos de pelo sintético, estética rural británica y hombreras de los 80, consolidando al verde oliva como el color esencial para el uso de capas creativas.
- Este ciclo anticipa una moda urbana más versátil, donde la adaptación de lo clásico y el calzado funcional facilitarán la transición entre atuendos deportivos y looks sofisticados.
Las semanas de la moda dictan las tendencias que dominarán el entorno urbano durante los próximos meses. Para este otoño-invierno 2026, las propuestas exhiben una mezcla entre nostalgia y diversas texturas, donde las siluetas buscan un punto de equilibrio entre el confort y el diseño de vanguardia. Según la revista de modas Ohlala!, las pasarelas internacionales muestran contrastes evidentes: el estilo audaz de la década de los 80 convive con la estética romántica del cottagecore, mientras que las prendas de pelo y los zapatos de estilo colegial adquieren una relevancia notable.
Dentro de la paleta cromática, el verde oliva surge como el tono indiscutible y esencial de la temporada actual. El éxito de estos atuendos depende de la capacidad para reinterpretar las tendencias vigentes mediante la incorporación de prendas llamativas o el uso creativo de capas. Asimismo, la elección de colores inesperados permite a cada persona adaptar las corrientes de la moda a su propio estilo.
Las tendencias invierno 2026
Abrigo de pelo
Las prendas de piel sintética dominan la escena invernal en todas sus variantes, desde cortes tipo midi hasta modelos extensos. Las pasarelas actuales validan tanto el marrón clásico como el animal print en colores vibrantes, permitiendo combinaciones versátiles con jeans, trajes sastreros o faldas de cuero de estilo rockero. Este abrigo representa el aliado principal para enfrentar las bajas temperaturas con un toque de sofisticación.
Cottagecore
La estética rural británica define el street style de este año, donde la campera tipo Barbour sirve como eje central de los atuendos. Complementos como faldas tableadas, pañuelos al cuello y botas de montar evocan la elegancia de las casas de campo de la realeza. Esta tendencia chic integra texturas en tonos tierra y cuadros tartán, consolidándose como una opción predilecta en las grandes capitales de la moda.
Inspiración 80
El regreso de las hombreras marcadas y el cuero en tonos negro o rojo invita a rescatar prendas icónicas del guardarropa. Los conjuntos de denim sobre denim, especialmente en acabados nevados, mantienen su vigencia junto a las minifaldas y las botas altas. La combinación de bermudas con chaquetas oversize ofrece una alternativa fresca y moderna para la media estación.
School shoe
El calzado inspirado en el uniforme colegial aparece como la opción más cómoda y funcional de la temporada, principalmente en cueros o gamuzas de color marrón y negro. Estos zapatos abotinados armonizan perfectamente con medias visibles cuando se lucen con faldas o bermudas. Su diseño se adapta tanto a la rutina urbana como a los planes de fin de semana, funcionando idealmente con jeans de calce relajado.
Verde oliva
Este tono elegante y sobrio tiñe todo tipo de prendas, desde capas y blazers sastreros hasta conjuntos de noche más sofisticados. La tendencia propone looks monocromáticos en texturas como el paño o la lana, presentes en vestidos largos y abrigos cortos. El verde oliva logra captar todas las miradas este otoño-invierno, posicionándose como el color estrella en atuendos deportivos y formales por igual.