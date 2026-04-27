La vuelta de los 80, zapatos elegantes y abrigos de pelo: las tendencias de invierno 2026

Las semanas de la moda dictan las tendencias que dominarán el entorno urbano durante los próximos meses. Para este otoño-invierno 2026, las propuestas exhiben una mezcla entre nostalgia y diversas texturas, donde las siluetas buscan un punto de equilibrio entre el confort y el diseño de vanguardia. Según la revista de modas Ohlala!, las pasarelas internacionales muestran contrastes evidentes: el estilo audaz de la década de los 80 convive con la estética romántica del cottagecore, mientras que las prendas de pelo y los zapatos de estilo colegial adquieren una relevancia notable.