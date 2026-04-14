Designers FW 2026: cuando la moda deja de mirar afuera

Resumen para apurados
- Se presentó Designers FW 2026 en Argentina, un evento donde creativos locales exhiben colecciones enfocadas en la identidad nacional, alejándose de las influencias extranjeras.
- La propuesta surge ante la necesidad de revalorizar lo propio. El ciclo busca destacar el talento interno frente a la histórica dependencia de las tendencias del mercado externo.
- Este cambio de enfoque hacia lo local podría redefinir la industria, impulsando una moda con sello propio que sea competitiva y atractiva para los mercados internacionales.
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