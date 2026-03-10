¿No más ropa ajustada en 2026? Las tres tendencias de Europa y EE. UU.

Durante esta temporada, el volumen, el movimiento y el romanticismo constituyen los ejes centrales de la moda. Las colecciones de las pasarelas en la Semana de la moda de Milán proponen prendas amplias y livianas, dotadas de una fuerte actitud y pensadas específicamente para enfrentar las altas temperaturas con total comodidad y estilo.
Este cambio estético promueve una moda mucho más fluida y expresiva que pronto dominará los guardarropas locales. El 2026 marca un quiebre rotundo respecto a años anteriores, pues las vestimentas ajustadas pierden protagonismo frente al uso de colores claros y textiles suaves. De este modo, la estructura de la ropa prioriza la libertad de movimiento y la frescura como elementos esenciales del diseño contemporáneo.
Tres modas que debes conocer y probar en 2026
El dominio del rosa pálido
El rosa claro se consolida como el tono absoluto de la primavera 2026, reafirmando su presencia en las pasarelas gracias a su versatilidad y carácter favorecedor. Esta temporada, la tendencia se manifiesta en un espectro que viaja desde la estética Y2K hasta los aires setenteros, adaptándose a todo tipo de prendas. Firmas como Simone Rocha y Private Policy apuestan por el total look en este color, utilizando desde trajes de falda hasta acabados satinados, mientras que los detalles de lazos y flecos aportan dinamismo a una paleta que oscila entre el pastel y el chicle.
El auge del estilo lencero
De cara a la próxima temporada, el vestido camisón se posiciona como la pieza imprescindible de cualquier armario. La inspiración proviene directamente del tocador, pero con interpretaciones que varían según la casa de moda: Chloé apuesta por la nostalgia y la delicadeza, mientras que Cavalli le otorga un giro festivo propio de los años 2000. Otros nombres destacados incluyen a Ferragamo con sus contrastes cromáticos y a Sienna Miller, quien ha demostrado que esta tendencia es una opción sofisticada y sensual incluso para el estilo premamá.
El regreso del colgante XL
En el terreno de los accesorios, el protagonismo recae en los collares de cadena o cuerda sencillos rematados por un colgante de grandes dimensiones. Esta tendencia para 2026 no solo tiene una función estética, sino también utilitaria; marcas como Armani presentan colgantes con forma de bolso, mientras que Lacoste y Michael Kors integran la versión de "collar-cartera". Es una pieza maximalista que transforma por completo el conjunto, priorizando el volumen y la practicidad en el joyero contemporáneo.