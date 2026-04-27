Un rincón teñido de rojo: así es el "valle marciano" escondido en la Argentina

El rojo contrasta con el azul y la piedra roja abre paso a la luz que entra por el valle infinito. El sol es de un rojo fuego que evoca las tierras de Marte, verdadero objetivo de las ambiciones de la astronomía. Allí donde nada parece de este mundo se levantan torres de piedra roja y los cañones infinitos que caracterizan al Valle de la Luna Roja. Un rincón de la Argentina que por mucho tiempo fue la guarda de oficios místicos y de lo sagrado alejado de los bulliciosos del mundo.