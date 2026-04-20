Tiene tan solo 300 habitantes y es uno de los pueblos argentinos más hermosos del mundo

Ubicado en el departamento de Valle Grande, entre Cerros Rojizos y a más de 3000 metros de altura, Caspalá es la puerta a un colectivo lleno de historias para contar. Sus pobladores, comprometidos con el turismo, se encargan de promover sus creencias, conocimientos, productos y estilos de existencia que permiten a los visitantes inmiscuirse y llevarse un recuerdo valioso de este lugar. Los abrazos, besos y risas característicos de la calidez de su gente se combinan con los locros, los alfajores y los colores que imprimen a esta enclave argentina.