Horóscopo del 26 de abril al 2 de mayo: qué le espera a cada signo en el amor y el trabajo

Cáncer

Tu corazón oscilará entre la nostalgia por un viejo amor y la tentación de vivir un romance secreto, por lo que el consejo es disfrutar el momento sin preocuparte por el después. En el plano económico es tu turno de brillar, ya que tu voz ganará peso ante las autoridades y tus planes serán escuchados con atención. Deja de lado la timidez y muestra tus dones con total seguridad para aprovechar este impulso profesional.