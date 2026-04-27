Dolor en el cine argentino: la emotiva despedida de Ricardo Darín a Adolfo Aristarain

El fallecimiento del cineasta Adolfo Aristarain generó conmoción en la industria cinematográfica nacional debido a su enorme legado. Ricardo Darín expresó profundo pesar ante la partida del director quien impulsó su trayectoria profesional mediante colaboraciones memorables. "Gracias por todo. Descansá en paz, lo merecés", publicó el actor para honrar la memoria de su mentor.