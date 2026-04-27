Crisis económica: Electrolux dejó de fabricar heladeras en Rosario y recortará el 80% de su personal
La planta Frimetal se transformará en un centro logístico de productos importados. Tras el fin de la producción de cocinas en enero, en mayo se desmantelará la línea de frío. De los 750 operarios originales, solo quedarán 150.
Resumen para apurados
- Frimetal (Electrolux) dejará de fabricar heladeras en Rosario desde mayo, reduciendo su personal en un 80% por la caída del consumo y el aumento de importaciones en Argentina.
- La planta, que empleaba a 750 personas, operará solo con 150 como centro logístico. El proceso inició en enero tras discontinuar la línea de cocinas y abrir retiros voluntarios.
- El cierre evidencia la fuerte retracción de la industria nacional de línea blanca, sumándose a las crisis de firmas como Mabe y Whirlpool ante la falta de competitividad local.
La industria de electrodomésticos argentina suma un nuevo capítulo de retracción. Frimetal, la histórica firma que ensambla los productos de la marca sueca Electrolux en Rosario, confirmó que en mayo dejará de fabricar heladeras. La decisión marca el fin de la fabricación nacional de sus productos emblemáticos y consolida la transformación de la planta en un centro de operaciones mínimas, orientado principalmente a la importación.
El desmantelamiento de la estructura productiva fue progresivo. En enero, la empresa ya había discontinuado la fabricación de cocinas. Con el cese de la "línea de frío" en mayo, la actividad quedará reducida únicamente a la elaboración de freezers y lavarropas. Este repliegue operativo tiene un impacto directo y drástico en el empleo. De una plantilla histórica de 750 trabajadores, la firma prevé quedarse con apenas 150 empleados para cubrir las funciones residuales.
Un ajuste sin freno
La reducción de personal no es nueva, pero se aceleró en los últimos meses. En marzo, Electrolux lanzó un programa de retiros voluntarios para 100 personas que terminó con la adhesión de 130 operarios, lo que superó las expectativas iniciales.
Según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las condiciones incluyeron el pago del 100% de la indemnización previa a la reforma laboral, más un bono de tres sueldos.
La empresa atribuyó este escenario a una "tormenta perfecta": la caída estrepitosa del consumo interno y la creciente apertura de importaciones, factores que tornaron inviable la competencia de la manufactura local frente a los productos terminados que llegan del exterior.
Efecto dominó en el sector
El caso de Frimetal no es aislado, sino un síntoma de la parálisis que afecta a la línea blanca en Argentina. El mapa industrial reciente muestra signos de alarma en todas las direcciones:
- Goldmund (Peabody): solicitó concurso preventivo de acreedores.
- Mabe: implementó despidos masivos y el cierre de una de sus plantas.
- Whirlpool: cerró su planta de lavarropas en Pilar a solo tres años de su inauguración.
- Aires del Sur (Electra): se declaró en quiebra recientemente.
Dante Do Sun Choi, dueño de Peabody, habló sobre el escenario actual de crisis. “Es muy ingrato ser empresario en la Argentina”, remarcó. La industria nacional hoy enfrenta el desafío de sobrevivir en un mercado que se achica y se abre al mundo simultáneamente.