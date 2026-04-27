Crisis económica: Electrolux dejó de fabricar heladeras en Rosario y recortará el 80% de su personal

El desmantelamiento de la estructura productiva fue progresivo. En enero, la empresa ya había discontinuado la fabricación de cocinas. Con el cese de la "línea de frío" en mayo, la actividad quedará reducida únicamente a la elaboración de freezers y lavarropas. Este repliegue operativo tiene un impacto directo y drástico en el empleo. De una plantilla histórica de 750 trabajadores, la firma prevé quedarse con apenas 150 empleados para cubrir las funciones residuales.