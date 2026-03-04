Electrolux abrió un nuevo retiro voluntario y los trabajadores adhieren en masa

La empresa sueca Electrolux lanzó un nuevo plan de retiro voluntario en su planta de Rosario y la respuesta de los trabajadores fue inmediata: muchos ya analizan aceptar la propuesta ante el fuerte endeudamiento personal y la incertidumbre laboral. La compañía pasó de tener 900 operarios en 2023 a apenas 400 en 2026, en medio de una fuerte caída en las ventas y cambios en el mercado.