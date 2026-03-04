Electrolux abrió un nuevo retiro voluntario y los trabajadores adhieren en masa

La empresa sueca Electrolux lanzó un nuevo plan de retiro voluntario en su planta de Rosario y la respuesta de los trabajadores fue inmediata: muchos ya analizan aceptar la propuesta ante el fuerte endeudamiento personal y la incertidumbre laboral. La compañía pasó de tener 900 operarios en 2023 a apenas 400 en 2026, en medio de una fuerte caída en las ventas y cambios en el mercado.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguran que nunca habían visto una adhesión potencial tan alta a este tipo de programas.
Fuerte reducción de personal en la planta de Rosario
La multinacional de electrodomésticos Electrolux, uno de los mayores fabricantes mundiales de productos de línea blanca, lleva más de tres décadas en Argentina. En su planta de Rosario llegó a emplear a más de 1.000 trabajadores.
Sin embargo, la empresa inició 2023 con unos 900 operarios y, tras la caída del consumo y el aumento de las importaciones, redujo su plantilla a 400 trabajadores.
En 2011, la compañía había reforzado su presencia en el país al comprar la histórica marca rosarina Gafa al grupo chileno Sigdo Koppers (CTI) por casi 700 millones de dólares.
Suspensiones y producción por debajo del 50%
La crisis del sector ya se había evidenciado el año pasado. La planta ubicada en el barrio Las Delicias de Rosario comenzó a aplicar suspensiones rotativas desde octubre, una medida que luego se extendió hasta fin de año.
Actualmente, la fábrica trabaja a menos del 50% de su capacidad de producción, lo que refleja la fuerte caída en la demanda de electrodomésticos.
La oferta de retiro voluntario
Según explicó Pablo Cerra, abogado y apoderado de la UOM en Rosario, el nuevo plan de la empresa incluye una indemnización superior a la prevista por la ley.
“Electrolux abrió un retiro voluntario y la indemnización mejora la ley vigente. Ofrece la indemnización tarifada más tres sueldos”, explicó.
En términos concretos, un trabajador con 10 años de antigüedad podría cobrar alrededor de un 130% de indemnización, mientras que quienes tienen menos años de servicio recibirían un porcentaje incluso mayor.
Aunque todavía no se firmaron los primeros acuerdos, en el gremio dan por hecho que muchos empleados aceptarán la propuesta.
Por qué los trabajadores aceptan irse
La pregunta que surge es por qué tantos operarios aceptarían un retiro voluntario en un contexto donde reinsertarse laboralmente resulta cada vez más difícil.
La respuesta, según la UOM, es clara: el endeudamiento.
“La gente está muy endeudada y ve que la única posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva es cobrando una indemnización”, explicó Cerra.
Muchos trabajadores tienen deudas con tarjetas de crédito, préstamos personales o financieras y ven el retiro como una oportunidad para cancelar compromisos económicos.
Del empleo formal a la economía de plataformas
En numerosos casos, quienes dejan la industria terminan buscando ingresos en aplicaciones de transporte o reparto.
Sin embargo, desde el gremio advierten que ese camino suele derivar en mayor precarización laboral.
“Dejas de tener una relación laboral formalmente registrada y te convertís en un independiente precarizado”, señaló Cerra.
Además, quienes pasan a trabajar en plataformas pierden beneficios como obra social, aportes jubilatorios y estabilidad laboral.
La crisis industrial en Rosario
La situación de Electrolux no es aislada. En los últimos dos años se perdieron más de 2.000 empleos metalúrgicos en el polo industrial de Rosario, según datos sindicales.
A esto se suma la apertura de importaciones y la caída del consumo interno, factores que afectan a gran parte de la industria nacional.
Incluso empresas que comenzaron a importar productos para abaratar costos se encuentran con un problema central: la falta de compradores.
“Podés traer lo más barato que se te ocurra, pero no le vendés a nadie. La gente está endeudada y no tiene plata para consumir”, concluyó Cerra.
Mientras tanto, para muchos trabajadores el retiro voluntario aparece como una salida inmediata para pagar deudas, aunque implique quedar fuera del empleo formal y con un futuro laboral incierto.