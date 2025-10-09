Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario ante la fuerte caída de ventas y el avance de las importaciones

El fenómeno no se limita a Electrolux. Fuentes industriales consultadas señalaron que varias fábricas del rubro están reduciendo o deteniendo temporalmente su producción. “Hay mucho stock porque entró y está llegando mucho producto del exterior. Eso hizo que bajaran los precios. El retail se queja de que el ticket promedio está bajo y piden más plazo para pagar a sus proveedores, pero la industria también está complicada”, explicó una fuente del sector, quien agregó que actualmente se importa más de lo que se fabrica localmente.