Alerta amarilla por vientos extremos y una ola de frío que entra al país: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla en el este de Buenos Aires por vientos extremos

El ente meteorológico indicó que en suelo bonaerense se esperan ráfagas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En la zona norte del este de la provincia, se prevén corrientes de aire de entre 35 y 50 km/h en Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio, Tordillo y Pila. Aquí el clima se intensificará por la mañana. Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y Tandil más en el centro y Adolfo Gonzalez Chaves, el centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos se verán afectados por la misma contingencia.