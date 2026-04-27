Alerta amarilla por vientos extremos y una ola de frío que entra al país: las provincias afectadas este lunes

Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes una alerta amarilla por vientos extremos en Buenos Aires y advirtió sobre una ola de frío que afecta a casi toda Argentina, del centro a la Patagonia.
- El fenómeno incluye ráfagas de hasta 50 km/h en el este bonaerense y un marcado descenso térmico nacional, con posibles nevadas aisladas y lluvias en el sur del territorio patagónico.
- Se recomienda asegurar objetos y evitar circular ante el riesgo de ráfagas. Este evento meteorológico anticipa condiciones invernales y requiere precaución en la vía pública.
Mientras los cielos amanecen grises en Tucumán y en algunas otras zonas del norte que van desde Salta y Jujuy hasta Formosa, gran sector del territorio nacional tendrá una jornada libre de sobresaltos, al menos en materia de fenómenos extremos. Sin embargo, las temperaturas bajas afectarán a la región, mientras que las fuertes ráfagas azotarán a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el reporte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran área del este de esta jurisdicción está bajo alerta amarilla por el fenómeno.
El nuevo informe del organismo se muestra particularmente diferente a las advertencias climáticas que se venían sucediendo en el último tiempo. Por esta vez, la mayor proporción del país se encuentra en nivel verde; es decir, no se esperan eventos meteorológicos que impliquen riesgos, más que en Buenos Aires, donde diferentes localidades del este están bajo alerta por vientos nivel amarillo.
Alerta amarilla en el este de Buenos Aires por vientos extremos
El ente meteorológico indicó que en suelo bonaerense se esperan ráfagas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En la zona norte del este de la provincia, se prevén corrientes de aire de entre 35 y 50 km/h en Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio, Tordillo y Pila. Aquí el clima se intensificará por la mañana. Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y Tandil más en el centro y Adolfo Gonzalez Chaves, el centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos se verán afectados por la misma contingencia.
Ante eventos climáticos de esta magnitud, el Servicio Nacional proporciona algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.
Una ola de frío afecta a gran parte del país
Para el resto del suelo argentino, el aviso es de un marcado descenso de temperatura. Se compartió un informe detallado de las provincias afectadas por una ola de frío que se extenderá en gran parte del territorio. En el Centro y Buenos Aires, el día se mantendrá fresco y nublado, mientras que en la Región pampeana y Cuyo, las marcas térmicas irán en retroceso, con un ambiente frío en la mañana y templado durante el día.
En el norte, tanto el NEA como el NOA se mantendrán más agradables en comparación con el resto de la nación, aunque se notará la baja térmica. Habrá un cielo variable y sin fenómenos relevantes en general. La Patagonia será la región más gélida, con temperaturas bajas, ráfagas en algunos puntos y probabilidad de lluvias o nevadas aisladas en el sur.