¿Por qué no baja el Riesgo País de la Argentina?

En el caso de Argentina, también se verificó una mejora de la salud financiera: el riesgo país cayó 28 y el rendimiento a 10 años, 16 puntos. Pero en el mercado hay gusto a poco porque partimos desde umbrales relativamente altos para el estándar regional. El indicador de sobrecosto financiero de la Argentina de 532 puntos básicos contrasta con los 404 de Ecuador o los 261 de América latina. Según GMA, la sensación de que “podríamos haber performado mejor” está basada en la solidez de los fundamentos. Argentina no alteró su conducta fiscal (registró un resultado primario de 0,6% del PBI en el primer trimestre) y explotó la coyuntura de precios internacional por la vía comercial con un saldo en bienes de U$S 2.523 millones solo en marzo. Claro que todavía hay cuentas pendientes. Una de ellas es reanudar el proceso de desinflación, especialmente luego de que marzo registrara un 3,4% mensual duro de digerir. La otra tarea, que el mercado mira con atención, es la acumulación de reservas en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) ya compró U$S 6.700 millones en cuatro meses, pero de elevados vencimientos. Pero estas cuestiones por sí solas no llegan a explicar por qué Argentina todavía no logra que su riesgo país baje o, lo que es lo mismo, que los inversores demanden mayor cantidad de bonos en dólares de largo plazo. El país cerró el primer trimestre con superávit primario de 0,6% del PBI y el BCRA acumuló compras por U$S 6.700 millones en cuatro meses. En el plano regional, los spreads comprimieron con fuerza. Sin embargo, el sobrecosto financiero argentino se mantiene en 557 puntos, más del doble que el promedio de América latina. Los fundamentos mejoran, pero para los inversores son, por ahora, condición necesaria. ¿Qué falta para cruzar al otro lado?, plantea GMA Capital.