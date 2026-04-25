H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Resumen para apurados
- H&M confirmó que abrirá su primera tienda en Argentina en 2027 junto a su socio Hola Moda. El desembarco responde a un plan de expansión estratégica en toda América Latina.
- Tras años de espera, la cadena sueca se alía con el grupo panameño Hola Moda para operar en el país. El anuncio ocurre tras aperturas recientes en Brasil, Paraguay y El Salvador.
- Argentina será el país número 15 de la región con locales físicos. La firma prioriza mercados estratégicos y rentabilidad ante su plan global de reorganización y cierre de tiendas.
Después de años de expectativas entre los consumidores argentinos, la cadena sueca H&M confirmó su desembarco en el país. La compañía abrirá su primer local en la Argentina en 2027, en alianza con su socio franquiciado Hola Moda, en el marco de su plan de expansión en América Latina.
La firma, una de las más elegidas por los argentinos cuando viajan al exterior por su combinación de precios accesibles y variedad de productos, comunicó que el ingreso al mercado local responde a su decisión de “seguir expandiéndose en América Latina”.
“Estamos muy contentos de anunciar nuestra expansión continua en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante y esperamos hacer que H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, estén al alcance de muchos clientes en el país”, señaló Daniel Ervér, CEO del Grupo H&M.
La presencia de H&M en Latinoamérica
La compañía recordó que su primera tienda en la región abrió en México en 2012. Desde entonces, consolidó su presencia en Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Además, prevé inaugurar su primer local en Paraguay durante la segunda mitad de 2026.
El anuncio no solo impacta en el mercado argentino, sino que también refleja un cambio en la estrategia global del grupo. Tras varios años de expansión cautelosa, la empresa aceleró su crecimiento en la región durante el último período, con aperturas en países como Brasil, Venezuela y El Salvador.
Ese movimiento le permitió cerrar el ejercicio 2025 con 10 aperturas netas en América, incluyendo también el mercado estadounidense. Al mismo tiempo, la compañía mantuvo un enfoque estratégico orientado a priorizar la rentabilidad por sobre una expansión masiva, en un contexto marcado por el consumo moderado y la volatilidad cambiaria.
En esa línea, H&M avanzó en un proceso de reorganización global que incluyó el cierre de alrededor de 200 tiendas en 2025 y prevé otras 160 clausuras en 2026. Estas decisiones serán compensadas con la apertura de unas 80 nuevas sucursales en mercados considerados estratégicos, con foco en locales de gran formato y centros logísticos más eficientes.
La llegada al país de H&M
La llegada al país se realizará de la mano de Hola Moda, una empresa de origen panameño que opera bajo el paraguas del Grupo Phoenix y que actúa como franquiciado de H&M en varios mercados de la región. Su estructura logística, con base en Panamá, le permite coordinar la distribución de mercadería hacia sus tiendas en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, esquema que ahora se extenderá a la Argentina.
El negocio de Hola Moda se centra en la operación integral de las tiendas, incluyendo las líneas de indumentaria para adultos y niños y, en algunos mercados, la división H&M Home, dedicada a artículos para el hogar.
Para la firma sueca, esta asociación resulta clave para consolidar su presencia en América Latina. A diferencia de otros mercados donde gestiona sus locales de manera directa, en la región el desempeño depende en gran medida de la capacidad operativa de su socio.
Con este paso, la Argentina se convertirá en el país número 15 de América Latina en contar con tiendas físicas de la marca.