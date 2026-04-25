H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

La llegada al país de H&M

La llegada al país se realizará de la mano de Hola Moda, una empresa de origen panameño que opera bajo el paraguas del Grupo Phoenix y que actúa como franquiciado de H&M en varios mercados de la región. Su estructura logística, con base en Panamá, le permite coordinar la distribución de mercadería hacia sus tiendas en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, esquema que ahora se extenderá a la Argentina.