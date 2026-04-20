Sebastián Piliponsky: “Se necesitan 25 años de salario bruto para comprar un departamento”
Resumen para apurados
- Sebastián Piliponsky (Link Desarrollos) afirmó en Tucumán que un argentino requiere 25 años de salario bruto para comprar un departamento ante el déficit de 4 millones de viviendas.
- Con un crédito hipotecario de solo 2% del PBI y costos crecientes por inflación, el mercado local triplica el esfuerzo salarial requerido en países vecinos como Brasil o Chile.
- Expertos prevén una mayor inquilinización de la clase media, aunque destacan rentabilidades del 7% en dólares y la necesidad de industrializar procesos para bajar precios finales.
El déficit habitacional en la Argentina es enorme. Sebastián Piliponsky, socio en Link Desarrollos Inmobiliarios, lo estima entre 3 millones y 4 millones de unidades habitacionales y, más allá de que han mejorado las variables macroeconómicas, las condiciones para acceder a la casa propia sigue siendo inaccesible. Durante su participación en “Encuentros LA GACETA” sobre Real Estate, Piliponsky señaló que en el país se necesitan entre 20 a 25 años de salario bruto para comprar un departamento de 50 metros cuadrados. “La media en América latina es de 10 años y en Brasil entre 7 y 9 años. En consecuencia, el esfuerzo que tiene que hacer un argentino en general y un tucumano, en particular, es muy alto”, puntualizó. ¿Por qué es difícil comprar una casa? “La inexistencia del crédito hipotecario marca un divorcio entre lo que la gente necesita y quiere respecto de lo que puede comprar”, afirmó.
El escenario económico tampoco es ideal. La inflación sigue siendo alta y el dólar está estancado, lo que causa un aumento de los costos, mientras los salarios no acompañan esa dinámica. “Entonces la capacidad adquisitiva del usuario sigue siendo bajo y, así, no puede vivir donde le gustaría. Ese es el principal problema que enfrentamos los desarrolladores”, acotó. Frente a esa situación, el empresario señaló que apela a una suerte de psicoanálisis, en el que el mercado y el cliente se acuestan en el diván y los desarrolladores apelan más a la empatía para enfocarse en el usuario más que en el producto o en el proceso. “Eso implica saber qué necesita el cliente para darle cierta accesibilidad, fabricando un producto que pueda comprar”, explicó. Así, Piliponsky desarrolló el concepto de una fábrica de edificios, industrializando al sector. “No es lo mismo construir uno que varios edificios; nos enfocamos en la eficiencia para tener masa crítica con el fin de optimizar los costos y trasladar eso a los precios para que sean accesible al cliente”, indicó.
¿Es un buen momento para invertir?, le consultó Carolina Servetto, conductora del ciclo “Encuentros LA GACETA”. “La vivienda es el bien más preciado que una persona o una familia quiere comprar en su vida. Lamentablemente es escaso el crédito que, en nuestro país representa sólo el 2% del PBI, mientras en América latina es del 10% y en Chile, del 30%. En países desarrollados como España está en un 80%. Así no hay acceso y el que puede ahorrar convierte al ladrillo en un refugio de valor frente a las crisis”, detalló.
Piliponsky indicó que, más allá de esa descripción, el Real Estate no dio aún el salto que tiene que dar. “Estamos en un período de correcciones y quien compre hoy lo hará seguramente más barato que en el futuro. Como la gente no tiene acceso a la vivienda, hay una inquilinización de la clase media. El propietario obtiene una buena renta que está en alrededor del 6% al 7% en dólares, que son niveles altos históricamente”, subrayó.
Según su experiencia, Tucumán tiene dos récords: el de precio por metro cuadrado más barato del país y el terreno en barrios privados más caros de la Argentina. El problema a la hora de encarar una obra es la falta de infraestructura básica y una legislación urbanística que no necesariamente acompañan el crecimiento natural de una ciudad. “Nos gustaría que haya más planificación”, definió.
Auspician Encuentros Real Estate 2026: Metrocúbico Desarrolladora, Gama Constructora, Avanco Constructora, Link Desarrollos Inmobiliarios, GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, Javier G. Hamilton Desarrollos, Ditinis Propiedades, Aybar Propiedades, Inmobiliaria Bunader, BA Arquitectos & Desarrolladores, Cámara Tucumana de la Construcción , José Mejail Propiedades, Ayres del lago Barrio Privado Tafí del valle, Construcción Inteligente, Bercovich, Indumet, Naturgy, Grupo Zafra, Fernando Esper, Le Pain Quotidien Tucumán, Elementos Personalizados.