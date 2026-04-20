Sebastián Piliponsky: “Se necesitan 25 años de salario bruto para comprar un departamento”

El escenario económico tampoco es ideal. La inflación sigue siendo alta y el dólar está estancado, lo que causa un aumento de los costos, mientras los salarios no acompañan esa dinámica. “Entonces la capacidad adquisitiva del usuario sigue siendo bajo y, así, no puede vivir donde le gustaría. Ese es el principal problema que enfrentamos los desarrolladores”, acotó. Frente a esa situación, el empresario señaló que apela a una suerte de psicoanálisis, en el que el mercado y el cliente se acuestan en el diván y los desarrolladores apelan más a la empatía para enfocarse en el usuario más que en el producto o en el proceso. “Eso implica saber qué necesita el cliente para darle cierta accesibilidad, fabricando un producto que pueda comprar”, explicó. Así, Piliponsky desarrolló el concepto de una fábrica de edificios, industrializando al sector. “No es lo mismo construir uno que varios edificios; nos enfocamos en la eficiencia para tener masa crítica con el fin de optimizar los costos y trasladar eso a los precios para que sean accesible al cliente”, indicó.