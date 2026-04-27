Cartas de lectores: sueldos de jubilados

Ya hace un par de meses, por este mismo y eficaz método me dirigí al señor Gobernador solicitándole la actualización de los haberes de los jubilados transferidos y con sentencia judicial en firme, sin resultados positivos a la fecha. Cabe indicar que dichos aumentos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2025 fueron remitidos por Caja Popular al Poder Ejecutivo para autorización del mismo. Si seguimos así pasarán los meses de enero, febrero y marzo de este año con el aumento ya autorizado por Nación y ni noticias del cobro. Ya la deuda tiene siete meses de atraso y así no podemos seguir, mientras tenemos que soportar todos los aumentos de servicios de todos los conceptos. Es por esto que distraemos la atención del señor Gobernador para que no se demore más esta situación, máxime teniendo en cuenta que, si no cambia el sistema, una vez aprobado hay que esperar entre dos y tres meses para que Anses efectúe el pago.