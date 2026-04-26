Renunció Carlos Frugoni, el funcionario que tenía propiedades sin declarar en Miami

La salida del funcionario se produjo pocos días después de que se hiciera público que no había informado siete inmuebles ubicados en Miami y Palm Beach, adquiridos entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. El caso derivó en cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública, además de denuncias radicadas tanto en la Justicia federal como en la Oficina Anticorrupción.