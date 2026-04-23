¿Quién es el funcionario del gobierno de Milei que tiene propiedades sin declarar en Estados Unidos?

Resumen para apurados
- Investigación revela que Carlos Frugoni, funcionario de Economía de Milei, omitió declarar al menos cinco propiedades en Florida ante organismos de control de Argentina.
- Los inmuebles en EE.UU. fueron adquiridos vía sociedades en Delaware. El secretario de Infraestructura, cercano a Caputo, ya registra antecedentes por polémicas en la gestión Macri.
- El caso expone al funcionario a penas de prisión e inhabilitación por omisión maliciosa, sumando tensión política por la transparencia patrimonial en el entorno presidencial.
El nombre de Frugoni volvió a quedar en el centro de la escena pública tras la difusión de una investigación que revela presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial. El actual secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no habría informado ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades ubicadas en Estados Unidos, según registros oficiales del estado de Florida. A estos inmuebles se sumarían otros tres mencionados en un informe televisivo, lo que elevaría a ocho la cantidad total bajo análisis.
De acuerdo con la documentación relevada el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, Frugoni controlaría parte de esas unidades a través de estructuras societarias constituidas en el exterior. Se trata de dos sociedades de responsabilidad limitada creadas en el estado de Delaware bajo los nombres Genova LLC y Waki LLC. Estas firmas habrían sido utilizadas como vehículos para la compra y administración de departamentos en Florida, cuyos valores se ubican entre los U$S140.000 y los U$S310.000.
La figura de Frugoni, que responde políticamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y tiene bajo su órbita áreas clave como Infraestructura y Transporte dentro del gobierno de Javier Milei, no es ajena a controversias previas. Durante la gestión de Mauricio Macri, cuando presidía Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), su nombre ya había sido objeto de cuestionamientos en el marco de la obra del Paseo del Bajo.
Según surge de los registros societarios y documentos oficiales en Estados Unidos, las firmas Genova LLC y Wika LLC fueron constituidas en 2021 y 2025, respectivamente, con la intermediación de Harvard Business Services Inc. como agente registrador. En ambos casos, Frugoni figuraría como beneficiario final, tal como se expuso en un informe televisivo.
¿Cuáles son las propiedades que Frugoni "olvidó" declarar?
Cinco de las propiedades que no habrían sido incluidas en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), se encuentran en el condado de Palm Beach, en el sur del estado de Florida. Entre ellas figura el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de U$S187.000. También se identificó una propiedad en 13212 Glenmoor Drive, en West Palm Beach, valuada en U$S216.000, y el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, en la misma ciudad, tasado en U$S193.000. A su vez, se suma el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, con una valuación de U$S212.000.
Uno de estos inmuebles presenta una particularidad llamativa. En el campo correspondiente al “domicilio postal” se consignó la dirección “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”, que coincide con la sede del club Newman, ubicado en Benavídez. Frugoni egresó de esa institución educativa en 1977 y, según su perfil profesional, trabajó allí entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico.
El dato más contundente, sin embargo, surge de una propiedad registrada directamente a nombre del funcionario. Se trata del apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, también dentro del condado de Palm Beach. Según la ficha oficial del “Property Appraiser”, Frugoni adquirió ese inmueble el 1 de julio de 2021 por un monto de U$S215.000, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845.
La valuación fiscal de esta propiedad asciende a U$S230.000 para 2025, aunque en portales inmobiliarios su precio estimado ronda los U$S310.500. La unidad cuenta con tres ambientes, dos baños y una superficie cubierta de 136 metros cuadrados, y figura con titularidad exclusiva de Frugoni.
Otro aspecto que genera interrogantes es que, según el mismo registro oficial, el inmueble obtuvo en 2021 una exención impositiva de U$S50.500, un beneficio que la legislación del estado de Florida otorga únicamente a quienes declaran la propiedad como residencia permanente. Este punto resulta relevante, dado que Frugoni desempeña funciones públicas en Argentina.
El caso de Frugoni se inscribe en una serie de cuestionamientos recientes a funcionarios del actual gobierno por presuntas irregularidades en la declaración de bienes. Entre ellos se menciona al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, quien enfrenta una investigación judicial por la presunta comisión de delitos como omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.
La normativa vigente en Argentina, establecida por la Ley de Ética Pública, obliga a todos los funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción, detallando la totalidad de sus bienes tanto en el país como en el exterior, así como su participación en sociedades. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en causas penales por omisión maliciosa, un delito que prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.