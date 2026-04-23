¿Quién es el funcionario del gobierno de Milei que tiene propiedades sin declarar en Estados Unidos?

¿Cuáles son las propiedades que Frugoni "olvidó" declarar?

Cinco de las propiedades que no habrían sido incluidas en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), se encuentran en el condado de Palm Beach, en el sur del estado de Florida. Entre ellas figura el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de U$S187.000. También se identificó una propiedad en 13212 Glenmoor Drive, en West Palm Beach, valuada en U$S216.000, y el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, en la misma ciudad, tasado en U$S193.000. A su vez, se suma el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, con una valuación de U$S212.000.