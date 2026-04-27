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Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Las diferencias de tasas, plazos y condiciones generan una fuerte dispersión en las cuotas iniciales: van desde menos de $760.000 hasta más de $1,3 millones.

Créditos hipotecarios UVA Créditos hipotecarios UVA
Hace 50 Min

Resumen para apurados

  • Bancos argentinos otorgan créditos hipotecarios de U$S 100.000 a 20 años con cuotas desde $756.000, según un relevamiento que evidencia una alta dispersión de tasas en el mercado.
  • La brecha de costos surge de tasas entre 6% y 15% y beneficios por acreditar haberes. El plazo y el capital financiado (70-80%) impactan directamente en la exigencia mensual.
  • En un mercado heterogéneo, la comparación previa es vital para los solicitantes. Estas variables financieras determinarán el acceso real y el impacto en la economía de los hogares.
Resumen generado con IA

Un relevamiento reciente permite comparar las condiciones actuales de los créditos hipotecarios en la Argentina a partir de un caso testigo: un préstamo de U$S 100.000 a 20 años. El análisis pone el foco en la cuota inicial, un dato clave para medir el esfuerzo económico que implica acceder a la vivienda propia.

Los resultados muestran una amplia dispersión entre bancos, explicada principalmente por las tasas de interés, los plazos ofrecidos y las condiciones particulares de cada entidad, como la exigencia de acreditar haberes.

Cuánto se paga de cuota por banco

Entre las entidades que ofrecen financiamiento a 20 años, la cuota inicial más baja corresponde al Banco Nación, con $756.536 mensuales. Luego aparecen:

ICBC: $811.620

Banco Ciudad: $849.421

BBVA: $849.421

Credicoop: $881.556

En un nivel intermedio se ubican:

Banco Macro: $914.250

Banco del Sol: $947.485

Santander: $981.243

Galicia: $981.243

Banco Patagonia: $994.889

Entre las cuotas más altas a 20 años figuran:

Comafi: $1.050.258

Brubank: $1.157.253

Por otro lado, algunas entidades no ofrecen plazos de 20 años, lo que impacta directamente en el valor de la cuota:

Supervielle: $1.381.964 (a 15 años)

Banco Hipotecario: $1.050.258 (a 15 años)

La diferencia de plazo es clave: a menor cantidad de años, mayor es la cuota mensual, ya que el capital se devuelve en menos tiempo.

Tasas de interés: el factor decisivo

Las tasas explican gran parte de las diferencias en las cuotas. Para clientes que acreditan sueldo, el relevamiento muestra:

Desde 6% (Banco Nación)

Hasta 15% (Supervielle)

En el rango medio:

ICBC: 6,9%

BBVA: entre 7,5% y 9,5%

Credicoop: 8%

Banco Macro: 8,5%

Banco del Sol: 9%

Santander y Galicia: 9,5%

Patagonia: 9,7%

Brubank: 12%

Cuando no se acreditan ingresos en el banco, las tasas suben significativamente. Por ejemplo:

Banco Nación: 12%

ICBC: 9,9%

BBVA y Galicia: 11,5%

Banco del Sol: 12,5%

Brubank: 14%

Cuánto financian los bancos

Otro punto clave es el porcentaje del valor de la propiedad que financia cada entidad:

Entre 70% y 80% en la mayoría de los casos

Hasta 80%: Banco Hipotecario y BBVA

Hasta 70%: Banco Ciudad

Hasta 65%: Supervielle

Algunos bancos aplican esquemas diferenciados según el destino:

Mayor financiación para primera vivienda

Menor porcentaje para segunda propiedad

Requisitos de ingreso y condiciones

En cuanto a la relación cuota-ingreso:

La mayoría de los bancos fija un tope del 25%

Banco Hipotecario baja ese límite al 20%

Sobre ingresos mínimos:

ICBC: cerca de $1 millón

Brubank: $850.000

Credicoop: $3,5 millones

BBVA: equivalente a cuatro salarios mínimos

En muchos casos, estos requisitos no están explícitamente informados, lo que agrega un nivel de incertidumbre para quienes buscan acceder al crédito.

Un mercado con fuerte dispersión

El escenario actual de créditos hipotecarios en Argentina muestra una oferta heterogénea, donde pequeñas diferencias en la tasa o el plazo generan impactos significativos en la cuota mensual.

Para quienes evalúan tomar un crédito, la comparación entre bancos no es opcional: es determinante. Una elección informada puede implicar una diferencia de cientos de miles de pesos por mes.

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