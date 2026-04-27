Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Resumen para apurados
- Bancos argentinos otorgan créditos hipotecarios de U$S 100.000 a 20 años con cuotas desde $756.000, según un relevamiento que evidencia una alta dispersión de tasas en el mercado.
- La brecha de costos surge de tasas entre 6% y 15% y beneficios por acreditar haberes. El plazo y el capital financiado (70-80%) impactan directamente en la exigencia mensual.
- En un mercado heterogéneo, la comparación previa es vital para los solicitantes. Estas variables financieras determinarán el acceso real y el impacto en la economía de los hogares.
Un relevamiento reciente permite comparar las condiciones actuales de los créditos hipotecarios en la Argentina a partir de un caso testigo: un préstamo de U$S 100.000 a 20 años. El análisis pone el foco en la cuota inicial, un dato clave para medir el esfuerzo económico que implica acceder a la vivienda propia.
Los resultados muestran una amplia dispersión entre bancos, explicada principalmente por las tasas de interés, los plazos ofrecidos y las condiciones particulares de cada entidad, como la exigencia de acreditar haberes.
Cuánto se paga de cuota por banco
Entre las entidades que ofrecen financiamiento a 20 años, la cuota inicial más baja corresponde al Banco Nación, con $756.536 mensuales. Luego aparecen:
ICBC: $811.620
Banco Ciudad: $849.421
BBVA: $849.421
Credicoop: $881.556
En un nivel intermedio se ubican:
Banco Macro: $914.250
Banco del Sol: $947.485
Santander: $981.243
Galicia: $981.243
Banco Patagonia: $994.889
Entre las cuotas más altas a 20 años figuran:
Comafi: $1.050.258
Brubank: $1.157.253
Por otro lado, algunas entidades no ofrecen plazos de 20 años, lo que impacta directamente en el valor de la cuota:
Supervielle: $1.381.964 (a 15 años)
Banco Hipotecario: $1.050.258 (a 15 años)
La diferencia de plazo es clave: a menor cantidad de años, mayor es la cuota mensual, ya que el capital se devuelve en menos tiempo.
Tasas de interés: el factor decisivo
Las tasas explican gran parte de las diferencias en las cuotas. Para clientes que acreditan sueldo, el relevamiento muestra:
Desde 6% (Banco Nación)
Hasta 15% (Supervielle)
En el rango medio:
ICBC: 6,9%
BBVA: entre 7,5% y 9,5%
Credicoop: 8%
Banco Macro: 8,5%
Banco del Sol: 9%
Santander y Galicia: 9,5%
Patagonia: 9,7%
Brubank: 12%
Cuando no se acreditan ingresos en el banco, las tasas suben significativamente. Por ejemplo:
Banco Nación: 12%
ICBC: 9,9%
BBVA y Galicia: 11,5%
Banco del Sol: 12,5%
Brubank: 14%
Cuánto financian los bancos
Otro punto clave es el porcentaje del valor de la propiedad que financia cada entidad:
Entre 70% y 80% en la mayoría de los casos
Hasta 80%: Banco Hipotecario y BBVA
Hasta 70%: Banco Ciudad
Hasta 65%: Supervielle
Algunos bancos aplican esquemas diferenciados según el destino:
Mayor financiación para primera vivienda
Menor porcentaje para segunda propiedad
Requisitos de ingreso y condiciones
En cuanto a la relación cuota-ingreso:
La mayoría de los bancos fija un tope del 25%
Banco Hipotecario baja ese límite al 20%
Sobre ingresos mínimos:
ICBC: cerca de $1 millón
Brubank: $850.000
Credicoop: $3,5 millones
BBVA: equivalente a cuatro salarios mínimos
En muchos casos, estos requisitos no están explícitamente informados, lo que agrega un nivel de incertidumbre para quienes buscan acceder al crédito.
Un mercado con fuerte dispersión
El escenario actual de créditos hipotecarios en Argentina muestra una oferta heterogénea, donde pequeñas diferencias en la tasa o el plazo generan impactos significativos en la cuota mensual.
Para quienes evalúan tomar un crédito, la comparación entre bancos no es opcional: es determinante. Una elección informada puede implicar una diferencia de cientos de miles de pesos por mes.