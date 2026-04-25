Créditos hipotecarios: cuánto necesitás ganar para comprar un departamento de $90 millones

Pero no basta con contar con ese monto de forma mensual para pagar la cuota. Además, los bancos analizan el perfil crediticio de cada cliente para verificar que cumplan con una serie de requisitos y, sobre todo, para saber si tiene capacidad de pago. Tomando en cuenta que uno de los requisitos del Banco Nación para otorgar créditos es que la cuota no supere el 25% de los ingresos, una persona o una familia necesitaría ganar más de $2,3 millones mensuales.