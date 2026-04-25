Créditos hipotecarios: cuánto necesitás ganar para comprar un departamento de $90 millones

Resumen para apurados
- En Argentina, se requieren ingresos mensuales superiores a $2,3 millones para acceder a un crédito hipotecario por un departamento de $90 millones, según requisitos del Banco Nación.
- Con cuotas iniciales de $579.871 a 25 años, el acceso es limitado. Expertos señalan que el mercado está estancado por la falta de capitales a largo plazo y altas tasas de interés.
- Se proyecta una caída en la entrega de créditos para 2026. Pese a cambios en el scoring bancario, la vivienda propia seguirá siendo inalcanzable para gran parte de la población.
Los créditos hipotecarios hoy en Argentina se encuentran prácticamente estancados. Aunque existen, no se caracterizan por facilitar de forma masiva el ingreso al mercado inmobiliario. Tal como explicó el economista Federico González Rouco en LA GACETA, los bancos tienen diferentes métodos para filtrar el acceso a créditos hipotecarios. Gran parte de ellos exige contar con ingresos que superan ampliamente un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En Tucumán, un departamento estándar ubicado dentro de las cuatro avenidas, con instalaciones básicas como un cuarto, uno o dos baños y entre 45 y 100 metros cuadrados, puede tener un costo que va desde los US$50.000 a los US$100.000. Al cambio oficial, puede representar un costo que va desde los $54.800.000 a los $137.000.000; al cambio blue, entre $70.500.000 y $141.000.000.
Crédito hipotecario para un departamento de $90 millones
Para un departamento con un costo que promedie ambos extremos calculados, los requisitos siguen siendo difíciles de cumplir para pedir un crédito hipotecario. “Con el valor de la UVA en torno a $1.886,96, ese monto representa cerca de 47.696 UVAs”, según un cálculo del periódico MDZ. La cuota inicial a 25 años, con ese precio, quedaría en $579.871.
Pero no basta con contar con ese monto de forma mensual para pagar la cuota. Además, los bancos analizan el perfil crediticio de cada cliente para verificar que cumplan con una serie de requisitos y, sobre todo, para saber si tiene capacidad de pago. Tomando en cuenta que uno de los requisitos del Banco Nación para otorgar créditos es que la cuota no supere el 25% de los ingresos, una persona o una familia necesitaría ganar más de $2,3 millones mensuales.
Mercado inmobiliario de difícil acceso
González Rouco, referente del mercado inmobiliario y coordinador macroeconómico de Empiria, habló al respecto en LA GACETA Play. “Argentina tiene un mercado de crédito muy chico. Siempre estamos hablando de un mercado que para cualquier otro país sería la nada misma”, explicó.
En relación a los 44.000 créditos que se otorgaron en 2025, para 2026 hay una proyección de 35.000 aproximadamente. “Hablamos de un mercado que se achica, en parte porque el mercado se apoya mucho en los mercados de capitales a largo plazo, algo que Argentina no tiene”, señaló González Rouco como el principal problema.
A su vez, la semana pasada se dio a conocer que el Banco Nación bajó el scoring para acceder a créditos hipotecarios UVA. Pero el economista explicó que, aunque es un tope menor, no llega a ser accesible para la población. “Cada banco tiene su estrategia para filtrar (el acceso al crédito): la principal es filtrar por tasa de interés. Si una tasa es del 15%, el scoring no te va a preocupar porque ni siquiera llegaste a preguntar”, ejemplificó.