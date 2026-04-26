El descargo de Agostina Páez en las redes: "¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?"

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez publicó un descargo en redes sociales tras su detención en Brasil, denunciando acoso y detallando su lucha por recuperar la normalidad en Santiago del Estero.
- El video surge mientras Páez realiza tratamiento psicológico por traumas post-detención. Actualmente enfrenta un proceso judicial y críticas constantes que dificultan su reinserción.
- Este episodio refleja el impacto de la exposición mediática en la salud mental. Se espera que su actividad en redes siga bajo escrutinio mientras avanza su situación legal en curso.
Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil, volvió a mostrarse públicamente a través de sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de emociones sobre su presente. En un video publicado en TikTok, la joven se refirió al impacto que tuvo el episodio que la puso en el centro de la escena y a los obstáculos que enfrenta para reconstruir su rutina.
“¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?”, planteó al dirigirse a sus seguidores, en un tono que dejó en evidencia el desgaste que le generó la exposición.
Al inicio del video, Páez contó que intenta recuperar cierta normalidad en su vida cotidiana. “Estoy tratando de volver a hacer mi vida normal, de retomar, de hacer videos, de hacer contenido en mi provincia querida”, expresó. Sin embargo, admitió que ese objetivo no será sencillo. “Ya sé que mi vida nunca más va a ser normal, después de algunos traumitas que tengo todavía”, afirmó.
En ese contexto, reveló que continúa en tratamiento psicológico y destacó la importancia de ese acompañamiento. Incluso comentó que su día favorito de la semana es cuando asiste a las sesiones con su psicólogo, Jorge. “Me ayuda mucho, después me va a hacer un video”, señaló.
A lo largo de su descargo, la abogada reflexionó sobre cómo la experiencia vivida en Brasil modificó su relación con las redes sociales. “Tengo que entender que mi vida no va a ser nunca más normal, por lo menos por ahora. Acostumbrarme de que cualquier cosa que suba puede perjudicarme o lo pueden levantar”, sostuvo.
También hizo referencia al nivel de exposición y a las críticas que recibió. “Ya no saben cómo pegarme, creo que ya me han insultado de todas las formas posibles. Me río para no llorar”, dijo. Pese a ese escenario, aseguró que intenta apoyarse en su entorno cercano y avanzar en su recuperación.
Por último, Páez mencionó el proceso judicial que aún enfrenta y la presión que siente cada vez que publica contenido. “No puedo controlar, no puedo rogar que me crean, no puedo nada. Yo soy muy genuina, muy esto que ven aquí”, afirmó.
“Hay gente que dice ‘ay, ahora se fríe’, y he estado tres meses mal. ¿Hasta cuándo quieren que yo siga sufriendo? Encima no es que estoy perfecta, sigo en un proceso judicial”, concluyó.