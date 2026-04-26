El descargo de Agostina Páez en las redes: "¿Hasta cuándo quieren que siga sufriendo?"

Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil, volvió a mostrarse públicamente a través de sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de emociones sobre su presente. En un video publicado en TikTok, la joven se refirió al impacto que tuvo el episodio que la puso en el centro de la escena y a los obstáculos que enfrenta para reconstruir su rutina.