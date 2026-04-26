VIDEO: la brutal agresión de Andrada por la que piden una sanción histórica en España

Resumen para apurados
- Esteban Andrada, arquero del Zaragoza, agredió con un golpe de puño al capitán del Huesca tras ser expulsado en el clásico español, generando un repudio internacional inmediato.
- El incidente ocurrió tras la roja del ex-Boca por un empujón previo. El clima era tenso por la lucha contra el descenso y el club maño pidió disculpas por la violencia inaudita.
- La prensa europea anticipa una sanción histórica para el argentino por la agresión sin balón. El Comité de Competición busca sentar un precedente ante conductas escalofriantes.
Una escena de violencia inaudita sacudió el fútbol español y tuvo como triste protagonista a Esteban Andrada. El arquero argentino de Real Zaragoza protagonizó una agresión salvaje que ya recorre el mundo y que, según la prensa europea, podría derivar en una sanción ejemplar de "tintes históricos".
Todo ocurrió en el epílogo del clásico frente a Huesca, por la segunda división de España. En un partido cargado de nerviosismo por la lucha en la zona baja de la tabla, el clima terminó de explotar sobre el final. Andrada, que paradójicamente había sido figura en el primer tiempo al atajar un penal, vio la segunda tarjeta amarilla tras un empujón a un rival cuando la derrota de su equipo por 1-0 ya parecía sentenciada.
Un ataque fuera de control
Lo que sucedió tras la tarjeta roja fue lo que desató el repudio generalizado. Fuera de sí y completamente fuera de control, el ex arquero de la Selección Argentina no se retiró a los vestuarios; por el contrario, salió corriendo hacia Jorge Pulido, capitán del Huesca, y le propinó una salvaje piña en el rostro.
El impacto fue tan seco y violento que el defensor terminó con la cara visiblemente inflamada, mientras el campo de juego se transformaba en un escenario de pugilato y empujones generalizados entre ambos planteles. El partido culminó en un caos total y con más futbolistas expulsados en ambos bandos.
Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÃ LOCO Y LE PEGÃ UNA PIÃA en la cara al capitÃ¡n del Huesca.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026
INSÃLITO TODO. ð³ð¦ð·ðªð¸ pic.twitter.com/7wfO12gMFi
Repudio y perdón oficial
La gravedad del hecho caló hondo en Real Zaragoza. Lejos de intentar justificar a su arquero, el capitán del equipo, Francho Serrano, dio la cara tras el escándalo con un mensaje de arrepentimiento institucional:
"No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota y por lo sucedido", expresó el mediocampista.
El peso de la ley deportiva
Ahora, los ojos están puestos en el Comité de Competición. Al tratarse de una agresión física directa sin el balón en juego y con el agravante de haber ocurrido tras una expulsión, Andrada podría recibir una suspensión que lo margine de las canchas por una cantidad de fechas sin precedentes en el fútbol moderno español. En España ya hablan de una "sanción ejemplar" para marcar un límite ante un comportamiento que calificaron como "repudiable y escalofriante".