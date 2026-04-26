VIDEO: la brutal agresión de Andrada por la que piden una sanción histórica en España

Todo ocurrió en el epílogo del clásico frente a Huesca, por la segunda división de España. En un partido cargado de nerviosismo por la lucha en la zona baja de la tabla, el clima terminó de explotar sobre el final. Andrada, que paradójicamente había sido figura en el primer tiempo al atajar un penal, vio la segunda tarjeta amarilla tras un empujón a un rival cuando la derrota de su equipo por 1-0 ya parecía sentenciada.