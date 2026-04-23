Liga Tucumana: Sportivo Guzmán y Tucumán Central protagonizan un adelanto de alto voltaje en la tercera fecha

Del otro lado estará Tucumán Central (3), actual campeón del Anual 2025, que disputó un solo encuentro hasta el momento, con triunfo incluido frente a Atlético Tucumán (0) por 2 a 0. El “Rojo” además tiene pendiente su compromiso interzonal frente a Atlético Concepción (3), suspendido por las inclemencias del tiempo. Con un plantel fortalecido por futbolistas que no suman minutos en el Federal A, el equipo dirigido por José Campos y Sergio Décima se perfila como uno de los grandes candidatos.