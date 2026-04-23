Liga Tucumana: Sportivo Guzmán y Tucumán Central protagonizan un adelanto de alto voltaje en la tercera fecha
Este jueves arranca la acción con un duelo clave por el Grupo B. Además, un fin de semana cargado con el regreso del "Pulga" Rodríguez, choques de punteros en el Sur y los clásicos de Tafí Viejo y La Banda. Revisá el cronograma completo.
Resumen para apurados
- Sportivo Guzmán y Tucumán Central abren este jueves la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Tucumana en el estadio Humberto Rizza, en un duelo clave por el liderato del Grupo B.
- Sportivo llega con nuevo técnico tras un triunfo reciente, mientras que el vigente campeón busca la cima. La jornada destaca además por el regreso de Luis Miguel Rodríguez a Simoca.
- Estos cruces y los clásicos regionales comenzarán a perfilar los candidatos al título, en un calendario intenso que ya programó su cuarta jornada para los días 29 y 30 de abril.
La tercera fecha del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol tendrá un adelanto de alto voltaje este jueves con duelo de candidatos en el estadio "Humberto" Rizza. Allí, por el grupo B, Sportivo Guzmán (4 puntos) recibirá a Tucumán Central (3) desde las 18.30, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de la zona.
Los “Julianos” llegan como únicos líderes con cuatro unidades y con aire renovado tras la asunción de Osvaldo Bernasconi, quien reemplazó a Claudio Marrupe. En su última presentación, Sportivo Guzmán derrotó a Argentinos del Norte (0) por 3 a 2, mostrando carácter en un partido cambiante.
Del otro lado estará Tucumán Central (3), actual campeón del Anual 2025, que disputó un solo encuentro hasta el momento, con triunfo incluido frente a Atlético Tucumán (0) por 2 a 0. El “Rojo” además tiene pendiente su compromiso interzonal frente a Atlético Concepción (3), suspendido por las inclemencias del tiempo. Con un plantel fortalecido por futbolistas que no suman minutos en el Federal A, el equipo dirigido por José Campos y Sergio Décima se perfila como uno de los grandes candidatos.
El viernes ofrecerá cinco encuentros atractivos. En Aguilares, desde las 21, se disputará un duelo de punteros con puntaje ideal en el grupo F: Deportivo Aguilares (6) recibirá a Social y Deportivo Graneros (6). Los locales, dirigidos por Salvador Mónaco, vienen de vencer a Deportivo Llorens (3) por 3 a 1, mientras que los conducidos por Hugo Corbalán golearon a Santa Ana (0) por 4 a 0.
Por el grupo E, también a las 21, Concepción FC (4), uno de los líderes junto a Unión Simoca (4) y La Providencia (4), enfrentará a Alto Verde (3). El “Cuervo del Sur”, dirigido por Adrián Uslenghi, llega entonado tras quedarse con el clásico ante Ñuñorco (3) por 2 a 0 en Monteros.
Más temprano, desde las 16 y por el grupo B, San Martín de Tucumán (3) —con un partido pendiente— se medirá con San Antonio (3), que viene de caer ante Amalia (3) por 1 a 0. Justamente, Amalia (3) será local frente a Argentinos del Norte (0). En tanto, por el grupo A, Juventud Unida (3) debutará en casa frente a Experimental (4).
El sábado continuará la acción con siete partidos. Por el grupo A, All Boys (0) enfrentará a Central Norte (4). En el grupo C, Garmendia FC (4) jugará contra Unión del Norte (2). Por el grupo D, San Fernando (3) se medirá con Famaillá (6), mientras que Santa Lucía FC (2) recibirá a San Pablo (1).
En el interzonal, Lastenia (3) chocará con Atlético Tucumán (0). Por el grupo E, Unión Simoca (4) será local ante Ñuñorco (3), con el atractivo regreso de Luis Miguel Rodríguez, ídolo que volverá a jugar en su ciudad natal. En el grupo F, se enfrentarán San Lorenzo (0) y Sportivo Trinidad (0).
El domingo se bajará el telón de la fecha con nueve encuentros. Por el grupo A, Talleres (1) protagonizará el clásico frente a Villa Mitre (4). En el grupo C, habrá otro duelo tradicional entre San Juan (2) y Atlético Concepción (3), mientras que San Lorenzo (1) jugará ante Cruz Alta (1).
Por el grupo D, en Lules, Almirante Brown (3) recibirá a Ateneo Parroquial Alderetes (1). El interzonal enfrentará a Bella Vista (3) con San José (3).
Por el grupo E, Azucarera Argentina (1) se medirá con San Ramón (1), mientras que La Providencia (4) enfrentará a Santa Rosa (1). Finalmente, por el grupo F, Deportivo Marapa (6) recibirá a Deportivo Llorens (3) y Santa Ana (0) jugará frente a Jorge Newbery (3).
La cuarta fecha ya tiene lugar en la agenda: se disputará entre el miércoles 29 y jueves 30 de abril, en un calendario que no da respiro y que empieza a perfilar a los candidatos en cada zona.