Argentina inicia su sueño en la Copa América de Futsal: va por la cuarta corona y el boleto a la Finalissima
El equipo conducido por Matías Lucuix debuta este domingo ante Perú en Asunción, encabezando un recambio generacional que busca mantener la hegemonía continental y asegurar su lugar en el duelo ante los campeones europeos.
La selección argentina de futsal pone primera en la Copa América 2026, un torneo que históricamente le ha sentado bien y que, en esta edición, regresa al predio del Comité Olímpico de Paraguay. Con el recuerdo fresco del título obtenido en 2022 y el subcampeonato de 2024, el combinado nacional llega a Asunción con la vara alta y un objetivo doble: bordar la cuarta estrella continental en su escudo y sellar la clasificación a la Finalissima 2026, reservada exclusivamente para los dos finalistas del certamen (es un cuadrangular con los finalistas de la Eurocopa).
El estreno será este domingo 25 desde las 17, frente a su par de Perú, en lo que marcará el inicio de la actividad para el Grupo A. Tras el debut, la agenda no dará respiro para los dirigidos por Matías Lucuix, que deberán medirse sucesivamente contra Uruguay, Ecuador y el anfitrión, Paraguay, en una zona que promete ser sumamente física y cerrada.
La mezcla de jerarquía y renovación
La lista de 14 convocados para esta cita refleja un momento de transición. Lucuix ha decidido rodear a la columna vertebral del equipo —compuesta por nombres de peso como el arquero Nicolás Sarmiento, el capitán Ángel Claudino, Lucas Bolo Alemany y el pivot Matías Rosa— con una gran cantidad de debutantes en el certamen. Jugadores como Lukas Acosta, Agustín Plaza y Lucas Granda, este último proveniente del Barcelona, tendrán su primera prueba de fuego en el torneo más importante de la región, asumiendo la responsabilidad de suplir ausencias sensibles como la de Luciano Gauna, quien quedó fuera de la lista por motivos personales.
El camino hacia la gloria continental
El formato del torneo castiga los errores tempranos: solo los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 31 de enero. Argentina, que ya sabe lo que es levantar el trofeo en 2003, 2015 y 2022, busca recortar la distancia histórica con Brasil, máximo ganador con 11 títulos. El desafío no es menor, ya que además del poderío brasileño en el Grupo B, selecciones como Venezuela y Colombia han mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiendo a esta Copa América en una de las más competitivas de la década.
El desenlace de la fase final, que culminará el 1 de febrero, no solo coronará al nuevo rey de Sudamérica, sino que definirá quiénes representarán al continente en la Finalissima de noviembre donde chocarán con los dos mejores de la Eurocopa, que ya se está disputando y tiene como grandes candidatos a España y Portugal.