Argentina inicia su sueño en la Copa América de Futsal: va por la cuarta corona y el boleto a la Finalissima

La lista de 14 convocados para esta cita refleja un momento de transición. Lucuix ha decidido rodear a la columna vertebral del equipo —compuesta por nombres de peso como el arquero Nicolás Sarmiento, el capitán Ángel Claudino, Lucas Bolo Alemany y el pivot Matías Rosa— con una gran cantidad de debutantes en el certamen. Jugadores como Lukas Acosta, Agustín Plaza y Lucas Granda, este último proveniente del Barcelona, tendrán su primera prueba de fuego en el torneo más importante de la región, asumiendo la responsabilidad de suplir ausencias sensibles como la de Luciano Gauna, quien quedó fuera de la lista por motivos personales.