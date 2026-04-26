Detienen al acusado de asaltar a dos niños a punta de pistola en Alderetes

Resumen para apurados
- La Justicia dictó prisión preventiva para un joven de 26 años en Alderetes, Tucumán, por asaltar a punta de pistola a dos niños de 12 años para robarles sus celulares en febrero.
- El sospechoso, apodado 'Pata', fue capturado tras permanecer prófugo. El robo ocurrió en el barrio La Merced cuando el acusado y un cómplice en moto abordaron a los menores.
- La medida busca mitigar el riesgo de fuga y proteger a víctimas vulnerables. El caso resalta la gravedad de delitos contra menores y la reincidencia del imputado en la región.
Un joven de 26 años fue detenido y quedó con prisión preventiva acusado de haber protagonizado un violento asalto a plena luz del día en Alderetes, donde dos niños de 12 años fueron despojados de sus teléfonos celulares mientras jugaban en la vereda.
El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor. Este domingo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas de coerción, en la que la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil detalló la mecánica del episodio y solicitó la privación de la libertad del imputado, apodado “Pata”.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el asalto ocurrió el 24 de febrero, cerca de las 17, en el barrio La Merced. En ese momento, los menores se encontraban en la vereda de una vivienda cuando fueron sorprendidos por el acusado y un cómplice que se movilizaba en una motocicleta.
Según la acusación, el sospechoso descendió del vehículo y, mediante el uso de un arma de fuego, intimidó a los niños para quitarles sus pertenencias. Tras concretar el robo, ambos huyeron del lugar. A partir de las tareas investigativas, los pesquisas lograron identificar al presunto autor, quien fue capturado el viernes pasado durante un allanamiento, luego de haber permanecido prófugo con orden de detención.
Durante la audiencia, la fiscalía calificó el delito como robo con arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada. Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Gil subrayó la gravedad del episodio y la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
“Fue un hecho grave, cometido a plena luz del día contra dos niños de 12 años. Hubo una clara superioridad física e instrumental; no sólo eran dos adultos contra menores, sino que además los amedrentaron con un arma”, sostuvo la funcionaria, quien también hizo referencia a los antecedentes penales del imputado.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal argumentó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó el encierro preventivo por un plazo de 60 días. La jueza interviniente hizo lugar al planteo en su totalidad y ordenó el inmediato traslado del acusado a una unidad penitenciaria, donde permanecerá detenido mientras avanza la causa.