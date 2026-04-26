Detienen al acusado de asaltar a dos niños a punta de pistola en Alderetes

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el asalto ocurrió el 24 de febrero, cerca de las 17, en el barrio La Merced. En ese momento, los menores se encontraban en la vereda de una vivienda cuando fueron sorprendidos por el acusado y un cómplice que se movilizaba en una motocicleta.