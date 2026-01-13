Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Según le explicó el jefe de la comisaría de Alderetes, Juan Gómez, a LA GACETA, mientras la víctima intentaba abrir la puerta de su casa fue sorprendido por uno de ellos, quien se bajó de la parte trasera del rodado, interceptó a Ibarra y le quitó una bolsa de tela, la que contenía pertenencias personales y prendas de vestir. “Ya con los elementos en su poder, y sin que el joven realizara algún movimiento, se acercó otra vez a la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza, se subió nuevamente a la moto y ambos huyeron de inmediato de la escena del crimen”, informó.