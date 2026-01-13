Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza ayer a la madrugada, en Alderetes. Los autores habrían sido dos adolescentes (16 y 17 años) que lo habían asaltado en la puerta de su casa. Fueron aprehendidos por la Policía luego de un operativo de búsqueda e imputados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos autores del delito de homicidio agravado por criminis causa. Estarán alojados en el Instituto Roca durante los próximos cuatro meses.
El episodio se produjo minutos después de las 2.30. Joaquín Rodrigo Ibarra regresaba a su domicilio, ubicado en el barrio Julio Abraham, cuando fue abordado por los ladrones, quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta negra de cilindrada 110.
Según le explicó el jefe de la comisaría de Alderetes, Juan Gómez, a LA GACETA, mientras la víctima intentaba abrir la puerta de su casa fue sorprendido por uno de ellos, quien se bajó de la parte trasera del rodado, interceptó a Ibarra y le quitó una bolsa de tela, la que contenía pertenencias personales y prendas de vestir. “Ya con los elementos en su poder, y sin que el joven realizara algún movimiento, se acercó otra vez a la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza, se subió nuevamente a la moto y ambos huyeron de inmediato de la escena del crimen”, informó.
Ibarra cayó inconsciente al suelo y fue auxiliado por vecinos y allegados. Rápidamente lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron hacia el hospital Padilla. Allí el joven fue internado de urgencia, pero alrededor de las 5 los médicos confirmaron su fallecimiento.
Búsqueda
Apenas se enteraron del hecho los policías de la comisaría de Alderetes, con colaboración de la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, iniciaron la pesquisa para dar con los autores del crimen. Al analizar los videos extraídos del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, identificaron a dos adolescentes como los responsable del homicidio. Además, informaron que ya estaban siendo investigados por formar parte de una banda dedicada a cometer robos con un modus operandi similar con el que atacaron a Ibarra.
Una vez que consiguieron las direcciones realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de los domicilios y los aprehendieron.
Ambos fueron trasladados al hospital Avellaneda para un examen médico y posteriormente fueron derivados al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde se les realizó un dermotest.
Imputación de cargos
El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria que conduce María del Carmen Reuter. Ayer, a la hora de la siesta, se llevó a cabo la audiencia en contra de los acusados. El auxiliar de fiscal Miguel Esteban Fernández expuso la teoría del caso, enumeró las evidencias, los acusó de ser presuntos autores del delito de homicidio agravado criminis causa y solicitó medidas de disposición provisorias para cautelar el proceso.
Durante el debate, la defensora oficial, Delfina Romano, informó que los acusados manifestaron haber sufrido apremios y amenazas por parte de la policía. Según describieron, mientras los trasladaban en el móvil policial los habrían golpeado en distintas partes del cuerpo, por lo que requirió que se declarara ilegítima la aprehensión. Dicho pedido fue respaldado por la auxiliar de Defensoría de Niñez, Ana Gómez Morton.
Tras analizar el legajo y sopesar las posturas de las partes, el juez Juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, resolvió que los imputados fueran trasladados al Instituto Julio Argentino Roca y que permanezcan allí por los próximos cuatro meses, mientras avanza la investigación. También ordenó que se informe a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana la posible comisión del delito de apremios ilegales por parte del personal policial que intervino.