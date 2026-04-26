Colapinto cerró su show en Buenos Aires con el Lotus E20 en llamas y una multitud rendida a sus pies

Lejos de quedar opacado por el incidente, el momento potenció todavía más la conexión entre Colapinto y la gente. Una vez fuera del auto, el piloto argentino salió corriendo hacia las vallas para saludar a los fanáticos, que lo recibieron como a un ídolo. Fue otra postal de una tarde inolvidable, marcada por el ruido ensordecedor del V8 a 18.000 revoluciones, el humo de los neumáticos y las ovaciones de las tribunas.