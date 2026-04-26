Franco Colapinto manejó la "Flecha de Plata" de Fangio en Buenos Aires y emocionó a todos

El monoplaza, ícono de una era dorada de la Fórmula 1 por su innovador diseño aerodinámico, recorrió el circuito callejero en Palermo a un ritmo mucho más moderado que el del Lotus moderno. La decisión no fue casual: se trata de una pieza de colección invaluable, que exigió máxima precaución en cada movimiento. Aun así, el simple hecho de verlo en acción fue suficiente para emocionar a los fanáticos.