Plazos fijos en abril 2026: ¿cuánto rinden $100.000 a 30 días tras la caída de tasas?

Resumen para apurados
- Los bancos argentinos bajaron las tasas de plazos fijos por debajo del 20% anual en abril de 2026, tras la intervención del BCRA para estabilizar el valor del dólar oficial.
- La caída de hasta 2 puntos en la TNA ocurrió luego de que el BCRA comprara U$S 112 millones. Entidades como Banco Provincia y Macro lideran los rendimientos con apenas un 21,50%.
- Pese a la baja, el plazo fijo sigue siendo la opción más tradicional. Se espera que los ahorristas monitoreen si la estabilidad del dólar compensa la pérdida de rendimiento mensual.
Los inversores que buscan rentabilidad a través de plazos fijos encuentran actualmente una caída porcentual en las Tasas Nominales Anuales (TNA). Durante el mes, los intereses ofrecidos por las entidades bancarias registraron disminuciones de entre 0.5 y 2 puntos, situando los rendimientos generales por debajo del 20% para colocaciones a 30 días. Pese a este ajuste a la baja, este instrumento permanece como una de las opciones más tradicionales y utilizadas por los ahorristas para intentar hacer rendir su capital.
En el mercado cambiario, la intervención del Banco Central mediante la compra de U$S112 millones permitió estabilizar el dólar oficial por debajo de los $1.400. En este escenario de tasas variables, bancos como Provincia y Macro lideran los rendimientos con un 21.50%, seguidos por el BBVA con un 20.50% y el ICBC con un 19.75%. Finalmente, el banco Credicoop completa la lista de las entidades más consultadas con una tasa del 19.50% para depósitos a un mes.
- Banco Nación: ganancia de $1561,64 | Total a retirar: $101,561.64
- Banco Santander: ganancia de $1,356.16 | Total a retirar: $101,356.16
- Banco Galicia: ganancia de $1,500.00 | Total a retirar: $101,500.00
- Banco Provincia de Buenos Aires: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
- Banco BBVA: ganancia de $1,684.93 | Total a retirar: $101,684.93
- Banco Macro: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
- Banco Credicoop: ganancia de $1,602.74 | Total a retirar: $101,623.29
- Banco ICBC: ganancia de $1,623.29 | Total a retirar: $101,500.00
- Banco Ciudad de Buenos Aires: ganancia de $1,561.64 | Total a retirar: $101,561.64