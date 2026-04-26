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Plazos fijos en abril 2026: ¿cuánto rinden $100.000 a 30 días tras la caída de tasas?

Las tasas nominales anuales perforaron el piso del 20% en las principales entidades.

Plazos fijos en abril 2026: ¿cuánto rinden $100.000 a 30 días tras la caída de tasas? Plazos fijos
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bancos argentinos bajaron las tasas de plazos fijos por debajo del 20% anual en abril de 2026, tras la intervención del BCRA para estabilizar el valor del dólar oficial.
  • La caída de hasta 2 puntos en la TNA ocurrió luego de que el BCRA comprara U$S 112 millones. Entidades como Banco Provincia y Macro lideran los rendimientos con apenas un 21,50%.
  • Pese a la baja, el plazo fijo sigue siendo la opción más tradicional. Se espera que los ahorristas monitoreen si la estabilidad del dólar compensa la pérdida de rendimiento mensual.
Resumen generado con IA

Los inversores que buscan rentabilidad a través de plazos fijos encuentran actualmente una caída porcentual en las Tasas Nominales Anuales (TNA). Durante el mes, los intereses ofrecidos por las entidades bancarias registraron disminuciones de entre 0.5 y 2 puntos, situando los rendimientos generales por debajo del 20% para colocaciones a 30 días. Pese a este ajuste a la baja, este instrumento permanece como una de las opciones más tradicionales y utilizadas por los ahorristas para intentar hacer rendir su capital.

¿Cuánto dinero generan $900.000 en un plazo fijo a 30 días en abril?

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En el mercado cambiario, la intervención del Banco Central mediante la compra de U$S112 millones permitió estabilizar el dólar oficial por debajo de los $1.400. En este escenario de tasas variables, bancos como Provincia y Macro lideran los rendimientos con un 21.50%, seguidos por el BBVA con un 20.50% y el ICBC con un 19.75%. Finalmente, el banco Credicoop completa la lista de las entidades más consultadas con una tasa del 19.50% para depósitos a un mes.

  • Banco Nación: ganancia de $1561,64 | Total a retirar: $101,561.64
  • Banco Santander: ganancia de $1,356.16 | Total a retirar: $101,356.16
  • Banco Galicia: ganancia de $1,500.00 | Total a retirar: $101,500.00
  • Banco Provincia de Buenos Aires: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
  • Banco BBVA: ganancia de $1,684.93 | Total a retirar: $101,684.93
  • Banco Macro: ganancia de $1,767.12 | Total a retirar: $101,767.12
  • Banco Credicoop: ganancia de $1,602.74 | Total a retirar: $101,623.29
  • Banco ICBC: ganancia de $1,623.29 | Total a retirar: $101,500.00
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: ganancia de $1,561.64 | Total a retirar: $101,561.64
Temas Banco Central de la República Argentina
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