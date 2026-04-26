Plazos fijos en abril 2026: ¿cuánto rinden $100.000 a 30 días tras la caída de tasas?

En el mercado cambiario, la intervención del Banco Central mediante la compra de U$S112 millones permitió estabilizar el dólar oficial por debajo de los $1.400. En este escenario de tasas variables, bancos como Provincia y Macro lideran los rendimientos con un 21.50%, seguidos por el BBVA con un 20.50% y el ICBC con un 19.75%. Finalmente, el banco Credicoop completa la lista de las entidades más consultadas con una tasa del 19.50% para depósitos a un mes.