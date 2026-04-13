¿Cuánto dinero generan $900.000 en un plazo fijo a 30 días en abril?

Las variaciones en la tasa de interés modifican estos resultados de forma directa pero moderada. Por ejemplo, un descenso al 26% reduce la ganancia mensual a unos $19.200. Por el contrario, si el ahorrista accede a un rendimiento del 29%, el retorno asciende a cerca de $21.700. Estas cifras demuestran que, si bien existen brechas entre las ofertas de las distintas entidades, la distancia entre los beneficios finales no resulta extrema para este nivel de inversión.