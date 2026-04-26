Estafa de transferencia por error: cómo identificarla y qué hacer para no caer
Especialistas en ciberseguridad alertan sobre el aumento de la estafa de la “transferencia por error”, una maniobra que usa la urgencia para engañar a las víctimas. Cómo funciona el fraude y cuáles son los pasos clave para evitar caer.
Resumen para apurados
- Especialistas alertan sobre estafas por 'transferencia por error' en Argentina, donde usan la urgencia para que víctimas devuelvan dinero de origen ilícito o créditos no solicitados.
- El fraude inicia con un depósito inesperado; el estafador presiona para devolverlo a una cuenta distinta, usando fondos ilícitos o préstamos sacados a nombre de la víctima afectada.
- Recomiendan no mover los fondos y gestionar la reversión solo con el banco. Ignorar esto puede derivar en deudas permanentes o serias implicaciones legales como cómplice involuntario.
Recibir dinero inesperado en una cuenta bancaria o billetera digital puede parecer una buena noticia, pero en muchos casos es el inicio de una maniobra fraudulenta. En las últimas semanas, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre el crecimiento de una modalidad conocida como “transferencia por error”, una estrategia que busca estafar a las víctimas para que devuelvan dinero sin verificar su origen.
El mecanismo se apoya en la urgencia y la presión emocional. Tras recibir el dinero, la persona es contactada por alguien que asegura haberse equivocado y exige la devolución inmediata. Sin embargo, detrás de ese pedido puede haber una triangulación de fondos o incluso un crédito tomado con datos robados.
Cómo funciona la estafa de la transferencia por error
El esquema comienza cuando los estafadores acceden a cuentas ajenas mediante técnicas como el phishing. Luego, transfieren dinero a una tercera persona sin relación con la maniobra. Minutos después, se comunican con esa víctima a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería para pedirle que devuelva el monto.
El punto clave está en que solicitan enviar el dinero a una cuenta diferente a la de origen. Si la persona accede, sin saberlo pasa a formar parte de una cadena que busca ocultar el rastro de fondos ilícitos.
En algunos casos, el dinero ni siquiera proviene de otra cuenta real: puede tratarse de un crédito preaprobado gestionado de manera fraudulenta con datos robados. Si el usuario lo devuelve por su cuenta, en realidad estará transfiriendo un préstamo que luego quedará a su nombre.
Además, existe el riesgo de convertirse en “mula de dinero”, es decir, participar involuntariamente en el movimiento de fondos ilegales entre distintas cuentas, lo que puede derivar en consecuencias legales.
Qué hacer si recibís una transferencia desconocida
Ante esta situación, los especialistas coinciden en que la clave es no actuar de manera impulsiva. La devolución directa del dinero no es la opción correcta.
Las recomendaciones son claras:
- No mover el dinero: evitar retirarlo, transferirlo o utilizarlo.
- No responder mensajes informales: ignorar contactos por redes sociales o aplicaciones.
- Informar al banco de inmediato: reportar la operación como desconocida.
- Solicitar la reversión formal: pedir que la entidad gestione la anulación.
- Dejar registro: conservar constancia del reclamo por canales oficiales.