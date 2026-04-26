Estafa de transferencia por error: cómo identificarla y qué hacer para no caer

Recibir dinero inesperado en una cuenta bancaria o billetera digital puede parecer una buena noticia, pero en muchos casos es el inicio de una maniobra fraudulenta. En las últimas semanas, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre el crecimiento de una modalidad conocida como “transferencia por error”, una estrategia que busca estafar a las víctimas para que devuelvan dinero sin verificar su origen.