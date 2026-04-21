Tucumán: detectan estafas virtuales que usan el nombre de la distribuidora de gas Naturgy

Resumen para apurados
- Naturgy alertó sobre estafas virtuales en Tucumán donde delincuentes suplantan su identidad por WhatsApp para engañar a usuarios con falsos descuentos en la tarifa de gas.
- Mediante phishing, los atacantes envían enlaces fraudulentos para robar datos personales. La firma aclaró que no ofrece promociones ni solicita claves por medios informales.
- Este caso refleja la vulnerabilidad de los usuarios ante el fraude digital. Se recomienda verificar canales oficiales y nunca compartir información sensible ante llamadas dudosas.
La distribuidora de gas natural Naturgy advirtió sobre la detección de casos de estafas virtuales en Tucumán. Según la información oficial, los que delincuentes utilizan el nombre de la empresa para engañar a usuarios, principalmente a través de mensajes de WhatsApp.
De acuerdo con la empresa, se registraron episodios recientes en los que se ofrecían falsos descuentos en la tarifa para jubilados, una práctica que la compañía aclaró que no forma parte de sus servicios.
“Tuvimos algunos casos reportados por clientes, así que estamos reforzando los procedimientos”, indicaron en la compañía. Remarcaron que, al tratarse de un servicio regulado, no se ofrecen promociones ni rebajas en las tarifas.
Los intentos de fraude suelen intensificarse durante los fines de semana y buscan que las víctimas ingresen a enlaces fraudulentos que permiten a los estafadores acceder a información personal o incluso a aplicaciones financieras. fraudulentos invitándolos a hacer clic en un enlace.
Naturgy recordó que nunca solicitará códigos de verificación, contraseñas ni datos sensibles por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea. También indicó que sus únicos canales oficiales de comunicación son su página web, la oficina virtual, sus redes sociales verificadas y los correos electrónicos con dominio @naturgy.com.ar.
El mecanismo utilizado en estos casos corresponde al phishing, una técnica de engaño que busca que las personas entreguen voluntariamente información confidencial mediante la suplantación de identidad. Este tipo de fraude ya no se limita al correo electrónico, sino que también se realiza a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp que simulan ser comunicaciones oficiales.
¿Cómo funciona el phishing?
El phishing (robo de identidad o datos) es una técnica de ingeniería social que consiste en intentar que una persona proporcione información personal o confidencial de forma voluntaria por medio de la generación de confianza y el engaño.
Hoy en día, el phishing no solo ocurre por mail. Es muy común que los estafadores llamen por teléfono o por WhatsApp utilizando el logo de la empresa y ofreciendo falsos descuentos a jubilados, subsidios o supuestos cambios de medidor. El objetivo es ganarse la confianza del interlocutor para robarle la cuenta de WhatsApp o acceder a tu home banking.
Consejos
- No seguir enlaces a sitios incluidos en mensajes de correo electrónico.
- No abrir archivos adjuntos en correos provenientes de remitentes desconocidos.
- Eliminar correos que solicitan datos confidenciales de remitentes desconocidos.
- Ante la duda sobre la legitimidad de un correo, llamar por teléfono a la entidad que supuestamente lo está enviando, pero no hacerlo al número de teléfono incluido en el correo.
- No enviar datos sensibles por mail (contraseñas, números de tarjetas, etcétera).
- Cambiar con frecuencia las contraseñas de sitios que manejen dinero.
- No compartir credenciales con ninguna persona ni responder formularios completando datos personales.
- Comprobar el acceso a sitios seguros, verificando la utilización de protocolo HTTPS y certificados digitales válidos (haciendo clic en el candado del explorador de internet).
- Asegurar que el software antivirus de tu equipo está actualizado y activo.
Canales oficiales de comunicación
- Página web: naturgynoa.com.ar.
- Oficina Virtual (con usuario y clave). Ingreso a través de la página web oficial.
- Redes sociales (cuentas verificadas - tilde azul): Instagram: @NaturgyNOA Facebook: Naturgy NOA.
- Mails oficiales: el dominio remitente es @naturgy.com.ar.