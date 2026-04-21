Tucumán: detectan estafas virtuales que usan el nombre de la distribuidora de gas Naturgy

Hoy en día, el phishing no solo ocurre por mail. Es muy común que los estafadores llamen por teléfono o por WhatsApp utilizando el logo de la empresa y ofreciendo falsos descuentos a jubilados, subsidios o supuestos cambios de medidor. El objetivo es ganarse la confianza del interlocutor para robarle la cuenta de WhatsApp o acceder a tu home banking.