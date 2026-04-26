El extraño domingo de Carlos Casares antes de recibir a San Martín: silencio, autos y casi nada de fútbol

“Acá los que seguimos son los de la Liga Casarense”, dice Julio, un vecino que pasea junto a su perro y prefiere no dar su apellido. Cuenta que ayer se jugó la sexta fecha del torneo local y que esos son los partidos que más interés despiertan. “Juegan los chicos de la ciudad y de la zona”, resume, dejando en claro que poco le importa lo que haga el "Sojero".