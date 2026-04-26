Recuerdos fotográficos: Padilla y Larreta, "caminantes de la vida"

En su época de estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, el gobernador Ernesto Padilla compitió por las notas con Enrique Larreta, autor de La gloria de don Ramiro. En Recuerdos fotográficos de 25/04 se cuenta del lamento de Larreta por haber perdido la competencia en el último año, 1896. En el libro Ernesto Padilla, ciudadano del norte argentino, Silvia Formoso cuenta que fue una “sana rivalidad” que mantuvieron durante toda la carrera y como las notas se publicaban en los diarios, la puja era conocida por todos. En Buenos Aires las simpatías se volcaban por Larreta y no por el provinciano, que debió estudiar 12 horas diarias para la puja.

En “Una tesis para recordar” (LA GACETA 18/02/1966), Carlos Páez de la Torre (h) cita una carta que Padilla le envió en respuesta a Larreta. Le dijo que “unos cuantos puntos en las clasificaciones nada pueden valer ni ante su criterio ni ante el mío... ni es Ud. el valle oscuro ni yo, mucho menos, la montaña. Los dos somos caminantes de la vida, que seguimos las mismas direcciones, y la suerte, inconsulta, ha querido esta vez que se encuentren con una pequeña elevación del suelo que me ha destacado un poco, con menoscabo de la estricta justicia tal vez”.

En la foto se aprecia a los estudiantes de 1896. El quinto desde la izquierda es Padilla.