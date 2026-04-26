Secciones
OpiniónFOTOGRÁFICOS

Recuerdos fotográficos: Padilla y Larreta, "caminantes de la vida"

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Padilla y Larreta, caminantes de la vida
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 23 Hs

En su época de estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, el gobernador Ernesto Padilla compitió por las notas con Enrique Larreta, autor de La gloria de don Ramiro. En Recuerdos fotográficos de 25/04 se cuenta del lamento de Larreta por haber perdido la competencia en el último año, 1896. En el libro Ernesto Padilla, ciudadano del norte argentino, Silvia Formoso cuenta que fue una “sana rivalidad” que mantuvieron durante toda la carrera y como las notas se publicaban en los diarios, la puja era conocida por todos. En Buenos Aires las simpatías se volcaban por Larreta y no por el provinciano, que debió estudiar 12 horas diarias para la puja.

En “Una tesis para recordar” (LA GACETA 18/02/1966), Carlos Páez de la Torre (h) cita una carta que Padilla le envió en respuesta a Larreta. Le dijo que “unos cuantos puntos en las clasificaciones nada pueden valer ni ante su criterio ni ante el mío... ni es Ud. el valle oscuro ni yo, mucho menos, la montaña. Los dos somos caminantes de la vida, que seguimos las mismas direcciones, y la suerte, inconsulta, ha querido esta vez que se encuentren con una pequeña elevación del suelo que me ha destacado un poco, con menoscabo de la estricta justicia tal vez”.

En la foto se aprecia a los estudiantes de 1896. El quinto desde la izquierda es Padilla.

Temas Ernesto PadillaCarlos Páez de la Torre (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: La deliciosa Tucumán que encontró Roosevelt en 1913

Recuerdos fotográficos: La deliciosa Tucumán que encontró Roosevelt en 1913

Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

Recuerdos fotográficos: las viviendas vinculadas con el Obispo Colombres

Recuerdos fotográficos: las viviendas vinculadas con el Obispo Colombres

Recuerdos fotográficos: 1896. El desafío entre Ernesto Padilla y Enrique Larreta

Recuerdos fotográficos: 1896. El desafío entre Ernesto Padilla y Enrique Larreta

Lo más popular
Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima
1

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país
2

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway
3

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1
4

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico
5

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Ranking notas premium
Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
1

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
3

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
4

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
5

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Más Noticias
Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano

Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Del Big Stick a la Loma de Roosevelt: el viaje que marcó a Tucumán en 1913

Del Big Stick a la Loma de Roosevelt: el viaje que marcó a Tucumán en 1913

La puja entre las tasas de interés y de inflación

La puja entre las tasas de interés y de inflación

El tema de nuestro tiempo

El tema de nuestro tiempo

El transporte urbano en crisis terminal

El transporte urbano en crisis terminal

Comentarios