Recuerdos fotográficos: las viviendas vinculadas con el Obispo Colombres

En 2019 el director del Museo Folklórico, Carlos Piñero, contó a LA GACETA que esa casa (foto 2), adquirida después por el Gobierno, se salvó de la demolición porque se pensaba que allí había residido el Obispo. Dijo que el primer propietario de ese terreno fue Felipe Martínez de Iriarte. En la segunda mitad del siglo XVIII lo compró Antonio Alurralde, que construyó una casa doble, típica de esa época. Luego, por herencia fue dividida: la mitad este (actual bar El Molino) la heredó Josefa y la mitad oeste (Museo), Tadea. En 1920, “cuando se demolió el cabildo para construir allí la actual Casa de Gobierno se pensó en hacer en esta vivienda un garaje. Pero muchos se opusieron... Por suerte, mucha gente defendió este inmueble pensando que el obispo había vivido acá”.