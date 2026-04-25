Recuerdos fotográficos: 1896. El desafío entre Ernesto Padilla y Enrique Larreta

Enrique Larreta, autor de La gloria de don Ramiro, compitió en 1896 con Ernesto Padilla, futuro gobernador de Tucumán, por el puesto de mejor estudiante. Estaban en el útimo año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En su libro La Naranja (1947) Larreta recordó esa competencia. “Corríamos una furiosa carrera” por el primer puesto, relató. “A fin de asegurar la nota sobresaliente, había que aprender de memoria los códigos, artículo por artículo. En el último año, mi condiscípulo me venció. Creí entonces que había errado el camino. Ahora, después de mucho tiempo de aquel episodio, pienso que, si en vez de estudiar el Derecho, yo hubiera enderezado por otro ramal, por el estudio de nuestra literatura, por ejemplo, mi expresión se hubiera alejado cada vez más de lo que yo necesitaba para mi producción literaria”.