Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Se cuenta que el cantante italiano Nicola di Bari dio a conocer su voz ronca a los 15 años, cuando ayudaba a un heladero afónico de su pueblo, Zapponeta, a vender su producto: gritaba “¡Gelato!” y le salía tan bien que pronto decidió acompañarlo con una canción napolitana y así atrajo muchos clientes. Años después, dedicado a la canción romántica, saldría segundo en el Festival de San Remo, en 1965 y 1970, y lo ganaría en 1971 y 1972. Desde entonces sus canciones lo llevaron al mundo: “La prima cosa bella”, “Agnese”, “El corazón es un gitano”, “Los días del arco iris”, “Rosa”, “Lisa de los ojos azules” “Vagabundo” y “Zingara”, entre otros.

En 1967 inició un intenso vínculo con Argentina. Se dice que lo hicieron conocido Lucho Avilés, Luis Pedro Toni yCoco D’Agostino (“El trío loco”) que escucharon su canción “Trotamundos” y lo propusieron a una discográfica. Después él se metió de lleno en Buenos Aires, filmó con Cacho Castaña y Mónica Gonzaga, bajo las órdenes de Enrique Carreras, y compartió sobremesas con Carlos Bilardo, Palito Ortega y Sandro. Repartió elogios para el país en tiempos de la dictadura, hablando del Mundial de Fútbol y de Carlos Reutemann; aunque también pasó una noche arrestado cuando lo detuvieron deambulando con Domenico Modugno. A mediados de los 80 se acentuó el gusto por sus canciones cuando Diego Maradona llegó a Nápoles y, consultado por un periodista sobre qué cantante italiano le gustaba, respondió: “¡Nicola di Bari!”.

Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

El 7 de mayo de 1977 actuó en el Club Caja. Entrevistado en LA GACETA por A. Hugo Solarz (foto), dijo que todos sus temas tocaban el amor; que “uno no se puede quedar con lo que sabe de su país y si tiene oportunidad de viajar como yo, de cambiar conocimientos con otras personas, entonces puede sentirse bastante satisfecho porque eso lo ayuda a vivir”. Añadió: “me gusta vivir día a día porque no creo que la vida de un hombre se pueda programar”.

Recuerdos fotográficos: las viviendas vinculadas con el Obispo Colombres

Recuerdos fotográficos: las viviendas vinculadas con el Obispo Colombres
Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

Volvería en 1981. El 9 de enero cantó en el Club Floresta. Entrevistado en LA GACETA (foto) por Ricardo J. Kaliman, habló de su disco “El último soñador” y dijo que era “necesario que divulguemos el mensaje del amor. La más grande expresión del amor es la música”. Después visitó muchas veces más el país -la última fue en 2018, cuando lo invitaron a cantar en el programa tropical “Pasión de sábado”-. Su mirada era de intenso afecto. En 1978 dijo que los argentinos eran “gente alegre y feliz”. En la visita de 1977, tras actuar en el Club Caja, regresó ese domingo 8 temprano a Buenos Aires, porque José María Muñoz lo había invitado a estar en la cabina de transmisión de un partido de fútbol. En la visita de 1981, le dijo a LA GACETA: “Cada vez que vengo, noto a Argentina mejor en todos los sentidos. Quiero a muerte a este país, sobre todo porque aquí el amor sigue vigente”. Hablaba de la música. “Siento la necesidad del aggiornamiento del amor y los sentimientos para la gente del mundo de hoy”.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
1

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine
2

¿Sos realizador audiovisual? Abren una convocatoria para impulsar proyectos de cine

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda
3

Paso a paso: cómo enviar tu CV a PedidosYa y qué áreas tienen más demanda

Ya llegó a Di María: el metegol argentino que apunta a facturar U$S200.000
4

Ya llegó a Di María: el metegol argentino que apunta a facturar U$S200.000

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
5

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Crimen en el country de Salta: la médium tucumana y el día que entró a la cárcel para llevarle un mensaje al acusado
2

Crimen en el country de Salta: la médium tucumana y el día que entró a la cárcel para llevarle un mensaje al acusado

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT
3

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

Entre Maradona y el tráfico de influencias: la defensa de Ontiveros logró aplazar la audiencia pero no frenar el peritaje financiero
4

Entre Maradona y el tráfico de influencias: la defensa de Ontiveros logró aplazar la audiencia pero no frenar el peritaje financiero

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte
5

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte

Más Noticias
Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

Tras los reclamos por problemas edilicios, la Escuela Normal realizó obras

El legado de Luis Puenzo, a los ojos de cineastas tucumanos

El legado de Luis Puenzo, a los ojos de cineastas tucumanos

Luis Puenzo: el hombre que llevó al cine el robo de bebés en la dictadura

Luis Puenzo: el hombre que llevó al cine el robo de bebés en la dictadura

Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

El argentino Rafael Grossi presentó su plan para ser jefe de la ONU

El argentino Rafael Grossi presentó su plan para ser jefe de la ONU

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Comentarios