Recuerdos fotográficos: visitas de Nicola di Bari a Tucumán en 1977 y 1981

Volvería en 1981. El 9 de enero cantó en el Club Floresta. Entrevistado en LA GACETA (foto) por Ricardo J. Kaliman, habló de su disco “El último soñador” y dijo que era “necesario que divulguemos el mensaje del amor. La más grande expresión del amor es la música”. Después visitó muchas veces más el país -la última fue en 2018, cuando lo invitaron a cantar en el programa tropical “Pasión de sábado”-. Su mirada era de intenso afecto. En 1978 dijo que los argentinos eran “gente alegre y feliz”. En la visita de 1977, tras actuar en el Club Caja, regresó ese domingo 8 temprano a Buenos Aires, porque José María Muñoz lo había invitado a estar en la cabina de transmisión de un partido de fútbol. En la visita de 1981, le dijo a LA GACETA: “Cada vez que vengo, noto a Argentina mejor en todos los sentidos. Quiero a muerte a este país, sobre todo porque aquí el amor sigue vigente”. Hablaba de la música. “Siento la necesidad del aggiornamiento del amor y los sentimientos para la gente del mundo de hoy”.