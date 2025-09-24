Secciones
Política

La Corte invalida el fallo que ordenaba trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

El expediente será devuelto a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para el dictado de una nueva sentencia.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Comentarios