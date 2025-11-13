Secciones
Política

Avanza la causa de Pacará Pintado: se definió la sala que dictará sentencia

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia designó al tribunal que decidirá sobre el traslado de la basura al Consorcio Metropolitano.

DEFINICIÓN. La Sala II de la Cámara resolverá el traslado de la basura. DEFINICIÓN. La Sala II de la Cámara resolverá el traslado de la basura.
Hace 4 Hs

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán determinó que la Sala II del fuero Contencioso Administrativo sea la encargada de resolver si corresponde el traslado de la basura de Pacará Pintado a Overo Pozo. La firma involucrada pidió que la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia expida un informe sobre factibilidad ambiental y sugiera un plan de tratamiento de los residuos, pero no le fue concedido.

El pase a la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativo fue dispuesto el pasado 24 de octubre. Anteriormente, el máximo tribunal de la Provincia había invalidado una sentencia de primera instancia que ordenaba, al Consorcio Metropolitano, el traslado de casi 18.000 toneladas de basura desde Pacará Pintado hasta la planta de Overo Pozo.

En 2020, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, representada por la abogada Silvia Peyracchia, pidió ante la Justicia que se hiciera efectiva la Resolución 2/14, la cual ordena sanear la playa de transferencia de Pacará Pintado mediante el retiro y traslado de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) acumulados, estimados en 17.943 toneladas.

Luego, el año pasado, la Sala III del fuero Contencioso Administrativo resolvió que el Girsu debía realizar la transferencia de la basura, siempre que contara con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente (autoridad competente según la Ley N° 8.177).

Ante esto, el organismo que dirige Eugenia Andrade recurrió la decisión en casación, y la Corte hizo lugar. Los autos fueron remitidos a la Cámara para que “la Sala que por turno corresponda (ahora, la Sala II), dicte nuevo pronunciamiento”.

Tratamiento ambiental

La cuestión judicial continuó con una presentación efectuada por Peyracchia en la que solicita que, “como medida para mejor proveer”, la oficina de Medio Ambiente realice un informe de factibilidad ambiental de traslado de los RSU, remanentes existentes en la playa de transferencia de Pacará Pintado hasta la planta de disposición final de Overo Pozo.

La Corte invalida el fallo que ordenaba trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

La Corte invalida el fallo que ordenaba trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo

Además, la letrada que representa a La Banda SRL pidió que se establezca un detallado plan de tratamiento ambiental, de resultar factible la transferencia a Overo Pozo, o bien, de lo contrario, remitir informe “sobre el lugar donde deberán ser trasladados para su disposición final -con igual recaudos de tratamiento ambiental- teniendo en consideración que la planta técnica de Pacará Pintado se encuentra cumpliendo el plan de cierre como planta de disposición final por disposición de la autoridad”.

La Justicia rechazó la petición de la firma por encontrarse cerrado el debate para las partes y por tratarse “de una facultad inherente a los jueces la de requerir cualquier medida considerada necesaria para mejor proveer”, según lo establece el artículo 66 del Código Procesal Administrativo.

Temas TucumánCorte Suprema de Justicia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
1

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres
2

Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres

Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas
3

Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas

National Geographic financiará proyectos que enseñen a cuidar el planeta
4

National Geographic financiará proyectos que enseñen a cuidar el planeta

Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas
5

Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Recuerdos fotográficos: 1997. Volvían de filmar el aluvión y la avioneta se estrelló

Recuerdos fotográficos: 1997. Volvían de filmar el aluvión y la avioneta se estrelló

Un equipo de LA GACETA fue galardonado con un premio Fopea al Periodismo de Investigación

Un equipo de LA GACETA fue galardonado con un premio Fopea al Periodismo de Investigación

Elegantes e intrigantes: así define el curador las obras que expone Sebastián Rosso

Elegantes e intrigantes: así define el curador las obras que expone Sebastián Rosso

Comentarios