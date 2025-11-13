Avanza la causa de Pacará Pintado: se definió la sala que dictará sentencia

Además, la letrada que representa a La Banda SRL pidió que se establezca un detallado plan de tratamiento ambiental, de resultar factible la transferencia a Overo Pozo, o bien, de lo contrario, remitir informe “sobre el lugar donde deberán ser trasladados para su disposición final -con igual recaudos de tratamiento ambiental- teniendo en consideración que la planta técnica de Pacará Pintado se encuentra cumpliendo el plan de cierre como planta de disposición final por disposición de la autoridad”.