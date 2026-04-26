Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano
La tecnología no vino a reemplazar al maestro; vino a destruir su vocación para devolverle el alma. En un mundo hiper automatizado, el kit de supervivencia no se compra con licencias de software, se forja en el barro de “reaprender a aprender”. Este es el manifiesto final para no volvernos irrelevantes. Serie 6/6: Educación en la era del "Homo Augmentus”
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Por Federico Lix Klett
Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Pará un minuto, querido amigo. Dejá la taza de café en la mesa, soltá las notificaciones del celular y leeme con atención. No te hagás el distraído, que esto te cruza al medio tengas la edad que tengas y seas docente o no. Ya que todos somos, en cierto sentido docentes de uno mismo y del otro.
Llegamos al final de este viaje de seis semanas. Desarmamos la educación, la curiosidad, los tipos de pensamientos. Y hoy nos toca clavar la bandera. Porque si no entendemos lo que nos está pasando, el tsunami del Razonamiento Computacional (RC) nos va a pasar por encima y nos va a dejar como una especie de zombis hiperconectados pero existencialmente vacíos.
Quiero llevarte a un recuerdo íntimo. A ese encierro forzado que vivimos todos hace unos años. El mundo frenó de golpe: “Covid”. Las casas se volvieron trincheras, oficinas y escuelas, todo al mismo tiempo. Nuestra hija Adolfina (”Fini”) tenía apenas cinco o seis años. Victoria y yo estábamos sepultados bajo videollamadas, intentando sostener la estantería de nuestros laburos mientras jugábamos a aprender a ser padres presos en nuestro hogar.
Fini, como millones de changuitos, caía por el tobogán de la pantalla. El celular se había vuelto un chupete digital de alto octanaje, consumiendo pasivamente dibujitos rusos de nenes millonarios abriendo juguetes.
Era un letargo aséptico que nos revolvió las tripas. Había que romper esa inercia.
Pegamos un volantazo y la anotamos en Scratch Junior (lenguaje visual de programación para niños) con la gente de Funiversity. Y ahí, frente a mis ojos, ocurrió el milagro de la transición. Fini dejó de ser un balde vacío que recibía dopamina barata para convertirse en creadora. Aprendió a usar Zoom, a dominar el teclado, a encadenar bloques lógicos para armar sus propios cuentos. Se conectó con chicos de otras provincias, aprendió a esperar su turno, a escuchar y a mostrar con orgullo, casi inflando el pecho, el juego que ella misma había parido.
Esa pantalla dejó de ser un muro para ser un puente. Pero fijate el detalle brutal: la máquina (la tablet, el software, la fibra óptica) era solo el objeto inerte. La chispa, la contención y la maestría las ponía un docente humano desde el otro lado del país. Y el asombro asimétrico, ese que no se codifica en ceros y unos, lo ponía Fini.
La deconstrucción del maestro
Ahí entendí todo. Pensá en los grandes genios de la alta cocina, como Ferran Adrià en el viejo elBulli o nuestro Mauro Colagreco. Ellos no cocinan; ellos “deconstruyen”. Agarran un plato de toda la vida, le sacan el peso, lo desarman hasta sus texturas más íntimas y te sirven la esencia pura, un extracto brutal de sabor que te vuela la cabeza.
Eso es exactamente lo que nos exige la Era de la Humanidad Aumentada. Tenemos que deconstruir el aula.
El modelo del maestro que dicta, corrige exámenes de memoria y llena planillas a las tres de la mañana está muerto. Y qué suerte que se murió. El Razonamiento Computacional hace la fuerza bruta infinitamente mejor que nosotros. Retiene más datos, corrige más rápido, no se cansa, no bosteza.
¿Qué nos queda? Nos queda lo sagrado. El Docente Aumentado le tira por la cabeza la burocracia al silicio para quedarse con el hueso de su vocación: la inspiración, el contagio del asombro, la palmada en el hombro al alumno que no da más. La máquina te calcula el percentil estadístico de un examen; pero el maestro, con su propia cicatriz y su historia a cuestas, es el único capaz de forjar el carácter de un alumno. “Nemo dat quod non habet”: Nadie da lo que no tiene. Y la IA no tiene dolor, no tiene amor, no tiene vida.
El Manifiesto: nuestro kit de supervivencia
Si llegaste hasta acá, entendiste que el analfabeto de la próxima década no será el que no sepa leer, sino el que sea incapaz de “reaprender a aprender”. Ese es nuestro manifiesto. Y se levanta sobre los cuatro Pensamientos del Homo Augmentus que tallamos a lo largo de esta serie:
- Pensamiento Curioso: Es la rebelión del asombro. Es negarnos a tragar entero el mundo empaquetado que nos vende el algoritmo. Es volver a preguntar el “por qué del por qué” hasta incomodar al sistema. No pares de preguntar nunca.
- Pensamiento Creativo: El fuego de lo único. La capacidad de usar la herramienta tecnológica para pintar tu propia asimetría. La máquina promedia lo que ya existe; tu creatividad, empapada de tu biografía y tus errores (Tu sabiduría aumentada), es la única huella original que queda.
- El pensamiento analítico: la lógica, la matemática de la lengua. Es tener la estructura mental para desarmar un problema, frenar antes de escupir una respuesta impulsiva y darle a la máquina la instrucción exacta para que no te devuelva basura.
- El pensamiento crítico: tu escudo socrático para no ser un molde tallado a la medida de la mediocridad. La libertad interior de pensar por vos mismo en un mar de post-verdad. Es el coraje de mirar a la máquina y decirle “dudá de mí, demostrame dónde me equivoco”.
Un cierre que es un comienzo
Se terminó el tiempo de los diagnósticos apocalípticos. La crisis educativa no es un funeral, es un quirófano donde estamos naciendo a algo nuevo.
Podés quedarte en la trinchera llorando por la educación que fue, o podés domar la fiera. Mi invitación es a los bifes: perdé el miedo. Metete de cabeza. Hacé un curso, vení a discutir con nosotros, o simplemente abrí tu computadora hoy a la tarde y obligá a la Inteligencia Artificial a que sea tu sparring.
Nadie nos va a regalar el Homo augmentus. La evolución no se espera sentados; se pecha.
El mundo cambió. La pregunta es: ¿qué córcholis vas a hacer vos mañana a la mañana cuando suene el despertador?
Te leo en los comentarios de LA GACETA. El debate recién empieza.