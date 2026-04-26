Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano

¿Qué nos queda? Nos queda lo sagrado. El Docente Aumentado le tira por la cabeza la burocracia al silicio para quedarse con el hueso de su vocación: la inspiración, el contagio del asombro, la palmada en el hombro al alumno que no da más. La máquina te calcula el percentil estadístico de un examen; pero el maestro, con su propia cicatriz y su historia a cuestas, es el único capaz de forjar el carácter de un alumno. “Nemo dat quod non habet”: Nadie da lo que no tiene. Y la IA no tiene dolor, no tiene amor, no tiene vida.