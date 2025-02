¿En qué nos convertimos? Ni sapiens ni deus: el 'Homo Augmentus' ya está aquí

El Homo Augmentus no se limita a usar la tecnología, se integra con ella, la moldea a su imagen y semejanza, la convierte en una extensión de su propia mente y cuerpo. Pero esta integración no es pasiva, no nos dejamos absorber por la máquina. Al contrario, la EHA nos desafía a ser más humanos, a desarrollar nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra capacidad de amar.