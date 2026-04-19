Pensamiento Crítico: la batalla entre la parrilla lenta del intelecto versus la comida rápida digital
Quinta de entrega de una serie de seis capitulos. El Razonamiento Computacional (IA) procesa datos a una velocidad que no podemos comprender, pero el pensamiento humano necesita tiempo de cocción. Si dejamos que el algoritmo nos dé la razón y evitamos la fricción de dudar, perdemos nuestra libertad interior y la única ventaja evolutiva que nos queda.
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