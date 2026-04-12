Pensamiento Analítico: Pensar antes de hablar, simple pero cuesta

Empecé a golpear puertas digitales por todo el mundo. Mandé cientos de mensajes por LinkedIn a los cráneos de la inteligencia artificial y la medicina. De los pocos que contestaron, hubo uno que me demostró que en la meca del silicio todavía late fuerte la empatía humana: Karan Singhal, líder de Health AI en OpenAI. Un tipo brillante que, sin conocerme, me abrió las puertas y me dio acceso anticipado a algo que el mundo todavía no había visto: el modelo ChatGPT o1 Preview. El primer modelo razonador de la historia.