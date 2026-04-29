Secciones
Seguridad

Apareció en Las Termas Franco Mora, el tucumano que era intensamente buscado

El hombre se presentó en una comisaría de esa ciudad por sus propios medios, donde aseguró que no encontraba su vehículo; la Justicia ahora busca reconstruir qué ocurrió durante su ausencia.

Franco Javier Mora apareció sano y salvo. Franco Javier Mora apareció sano y salvo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Javier Mora, el tucumano buscado desde el viernes, se presentó sano y salvo este miércoles en una comisaría de Las Termas de Río Hondo para reclamar por su vehículo.
  • El empresario desapareció tras dejar a su hijo en el colegio. Durante cinco días se barajaron hipótesis de secuestro, aunque su auto fue hallado días antes en Santiago del Estero.
  • La Fiscalía de Concepción busca reconstruir los hechos para descartar delitos. El caso generó impacto por la incertidumbre y versiones de supuestas tensiones comerciales del hombre.
Resumen generado con IA

Después de cinco días marcados por la incertidumbre, la búsqueda del tucumano Franco Mora tuvo un desenlace inesperado. El propio protagonista se presentó este miércoles en una comisaría de Termas de Río Hondo y su aparición dejó sin sustento las múltiples versiones que circularon durante su ausencia.

Según fuentes policiales de esa ciudad, Mora llegó por sus propios medios a la dependencia con una inquietud puntual: no encontraba su vehículo. “Lo dejé estacionado acá y no está”, habría manifestado ante los efectivos. Fue en ese momento cuando le informaron que existía un pedido de búsqueda activo en todo el país por su desaparición.

El empresario había sido visto por última vez el viernes, luego de dejar a su hijo en el colegio. A partir de entonces, el caso generó una fuerte preocupación en su entorno y dio lugar a distintas hipótesis, que incluyeron desde un posible secuestro hasta conflictos vinculados a su actividad comercial.

Intensa búsqueda en Alpachiri: rastrillaron senderos y caminos para hallar a Franco Mora en Concepción

Intensa búsqueda en Alpachiri: rastrillaron senderos y caminos para hallar a Franco Mora en Concepción

Sin embargo, con el correr de los días, algunos indicios comenzaron a cambiar el rumbo de la investigación. El hallazgo de su automóvil el domingo en Termas de Río Hondo y la difusión de una imagen en la que se lo veía en un bar de La Banda fueron debilitando las versiones más alarmantes.

Tras su presentación, Mora permaneció en la dependencia policial por cuestiones operativas mientras se articulaban las medidas correspondientes con la Justicia. Desde las autoridades aclararon que no se encuentra detenido ni imputado, y que su situación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Concepción, que interviene en el caso.

Durante los días en que estuvo desaparecido, también trascendieron versiones sobre posibles tensiones en su ámbito laboral, relacionadas con demoras en la entrega de productos textiles. No obstante, por el momento, no hay confirmaciones oficiales que vinculen estos elementos con su ausencia.

Ahora, la investigación buscará reconstruir con precisión qué ocurrió durante esos días y determinar si existió algún hecho que deba ser esclarecido por la Justicia.

Temas El PaísTermas de Río Hondo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Intensa búsqueda en Alpachiri: rastrillaron senderos y caminos para hallar a Franco Mora en Concepción

Intensa búsqueda en Alpachiri: rastrillaron senderos y caminos para hallar a Franco Mora en Concepción

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
2

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
4

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
5

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Crimen en el country: las claves del juicio que serán determinantes para la sentencia de Figueroa

Crimen en el country: las claves del juicio que serán determinantes para la sentencia de Figueroa

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Un supuesto repartidor de Pedidos Ya fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Un supuesto repartidor de "Pedidos Ya" fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

El crimen de Lucila Nieva: “Nos llama la atención la falta de respuestas claras”, dice la familia de la víctima

El crimen de Lucila Nieva: “Nos llama la atención la falta de respuestas claras”, dice la familia de la víctima

Comentarios