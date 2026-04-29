Apareció en Las Termas Franco Mora, el tucumano que era intensamente buscado

Resumen para apurados
- Franco Javier Mora, el tucumano buscado desde el viernes, se presentó sano y salvo este miércoles en una comisaría de Las Termas de Río Hondo para reclamar por su vehículo.
- El empresario desapareció tras dejar a su hijo en el colegio. Durante cinco días se barajaron hipótesis de secuestro, aunque su auto fue hallado días antes en Santiago del Estero.
- La Fiscalía de Concepción busca reconstruir los hechos para descartar delitos. El caso generó impacto por la incertidumbre y versiones de supuestas tensiones comerciales del hombre.
Después de cinco días marcados por la incertidumbre, la búsqueda del tucumano Franco Mora tuvo un desenlace inesperado. El propio protagonista se presentó este miércoles en una comisaría de Termas de Río Hondo y su aparición dejó sin sustento las múltiples versiones que circularon durante su ausencia.
Según fuentes policiales de esa ciudad, Mora llegó por sus propios medios a la dependencia con una inquietud puntual: no encontraba su vehículo. “Lo dejé estacionado acá y no está”, habría manifestado ante los efectivos. Fue en ese momento cuando le informaron que existía un pedido de búsqueda activo en todo el país por su desaparición.
El empresario había sido visto por última vez el viernes, luego de dejar a su hijo en el colegio. A partir de entonces, el caso generó una fuerte preocupación en su entorno y dio lugar a distintas hipótesis, que incluyeron desde un posible secuestro hasta conflictos vinculados a su actividad comercial.
Sin embargo, con el correr de los días, algunos indicios comenzaron a cambiar el rumbo de la investigación. El hallazgo de su automóvil el domingo en Termas de Río Hondo y la difusión de una imagen en la que se lo veía en un bar de La Banda fueron debilitando las versiones más alarmantes.
Tras su presentación, Mora permaneció en la dependencia policial por cuestiones operativas mientras se articulaban las medidas correspondientes con la Justicia. Desde las autoridades aclararon que no se encuentra detenido ni imputado, y que su situación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Concepción, que interviene en el caso.
Durante los días en que estuvo desaparecido, también trascendieron versiones sobre posibles tensiones en su ámbito laboral, relacionadas con demoras en la entrega de productos textiles. No obstante, por el momento, no hay confirmaciones oficiales que vinculen estos elementos con su ausencia.
Ahora, la investigación buscará reconstruir con precisión qué ocurrió durante esos días y determinar si existió algún hecho que deba ser esclarecido por la Justicia.