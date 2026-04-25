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Red infectada, privacidad en peligro y efectos en dispositivos ajenos: expertos advierten por el uso Magis TV y Xuper TV

Empresas líderes en seguridad advirtieron en sus análisis que el uso de estas aplicaciónes puede afectar incluso al "ecosistema" digital doméstico.

Las advertencias de los expertos sobre Magis y Xuper TV. Las advertencias de los expertos sobre Magis y Xuper TV. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos de ciberseguridad y organismos internacionales advierten en Argentina sobre los graves riesgos de privacidad y legalidad al utilizar las apps piratas Magis TV y Xuper TV.
  • ESET detectó que estas aplicaciones APK exigen permisos críticos para acceder a archivos y redes WiFi, facilitando el robo de datos bancarios y la propagación de malware doméstico.
  • Interpol vincula estas plataformas con el financiamiento del crimen organizado. Se insta a los usuarios a usar solo tiendas oficiales para evitar ciberataques y espionaje digital.
Resumen generado con IA

Magis TV y su potencial reemplazo, Xuper TV, son las aplicaciones que cada tanto vuelven a los titulares advirtiendo sobre su nivel de seguridad así como su legalidad. Las plataformas fueron objeto de escrutinio de autoridades a nivel internacional, como fue el caso de Estados Unidos, así como también protagonizaron batallas legales en Argentina. Además, empresas de ciberseguridad advirtieron sobre su uso.

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

En informes recientes como el de la empresa internacional de seguridad informática y ciberseguridad, ESET, se detectaron amenazas que van más allá de los problemas legales, revelando que estas herramientas funcionan como una "puerta abierta" para los ciberdelincuentes.

Permisos invasivos para Magis y Xuper TV

A diferencia de las plataformas oficiales como Netflix o Disney+, aplicaciones como Magis TV o Xuper TV no se encuentran en las tiendas oficiales (Google Play o App Store). Al descargarse mediante archivos APK de sitios externos, estas apps fuerzan al usuario a habilitar permisos excesivos y críticos.

Según el análisis técnico de ESET, estas herramientas solicitan acceso a funciones que nada tienen que ver con la reproducción de video, sino con la privacidad del usuario. Al dar el permiso a estas plataformas, estas también pueden:

  • Acceder al almacenamiento: Pueden leer, modificar y borrar fotos, videos y documentos del dispositivo.
  • Controlar de archivos: Capacidad para montar o desmontar sistemas de archivos, lo que compromete la integridad del equipo.
  • Instalar de paquetes: La app puede descargar e instalar otros programas maliciosos (malware o spyware) en segundo plano sin que el usuario lo note.
  • Monitorear tareas: Permite que la app "observe" qué otras aplicaciones usamos, facilitando el robo de información confidencial.

Si un dispositivo infectado está conectado a la misma red WiFi que el resto de la familia, un malware avanzado podría propagarse a computadoras o celulares conectados a la misma red, permitiendo el acceso remoto no autorizado y el robo de datos bancarios o personales.

Las advertencias de la Interpol

Más allá de la ciberseguridad, organismos internacionales como Interpol han lanzado alertas sobre el destino del dinero que generan estas plataformas (a menudo a través de publicidad invasiva o venta de datos).

Se advierte que las ganancias de la piratería digital suelen financiar redes de delincuencia organizada, vinculadas a delitos graves como el lavado de dinero, el tráfico de personas y la explotación sexual en línea.

¿Cómo identificar una plataforma peligrosa?

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales de alerta:

  • Ofertas "demasiado buenas": Si el contenido es gratuito o tiene un precio ridículamente bajo, probablemente sea ilegal.
  • Ausencia de soporte: Las plataformas piratas no tienen canales oficiales de atención al cliente ni soporte técnico.
  • Instalación externa: Si la app te pide desactivar las protecciones de seguridad de tu teléfono para instalarse, es una señal clara de peligro.
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