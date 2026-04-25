Red infectada, privacidad en peligro y efectos en dispositivos ajenos: expertos advierten por el uso Magis TV y Xuper TV

Resumen para apurados
- Expertos de ciberseguridad y organismos internacionales advierten en Argentina sobre los graves riesgos de privacidad y legalidad al utilizar las apps piratas Magis TV y Xuper TV.
- ESET detectó que estas aplicaciones APK exigen permisos críticos para acceder a archivos y redes WiFi, facilitando el robo de datos bancarios y la propagación de malware doméstico.
- Interpol vincula estas plataformas con el financiamiento del crimen organizado. Se insta a los usuarios a usar solo tiendas oficiales para evitar ciberataques y espionaje digital.
Magis TV y su potencial reemplazo, Xuper TV, son las aplicaciones que cada tanto vuelven a los titulares advirtiendo sobre su nivel de seguridad así como su legalidad. Las plataformas fueron objeto de escrutinio de autoridades a nivel internacional, como fue el caso de Estados Unidos, así como también protagonizaron batallas legales en Argentina. Además, empresas de ciberseguridad advirtieron sobre su uso.
En informes recientes como el de la empresa internacional de seguridad informática y ciberseguridad, ESET, se detectaron amenazas que van más allá de los problemas legales, revelando que estas herramientas funcionan como una "puerta abierta" para los ciberdelincuentes.
Permisos invasivos para Magis y Xuper TV
A diferencia de las plataformas oficiales como Netflix o Disney+, aplicaciones como Magis TV o Xuper TV no se encuentran en las tiendas oficiales (Google Play o App Store). Al descargarse mediante archivos APK de sitios externos, estas apps fuerzan al usuario a habilitar permisos excesivos y críticos.
Según el análisis técnico de ESET, estas herramientas solicitan acceso a funciones que nada tienen que ver con la reproducción de video, sino con la privacidad del usuario. Al dar el permiso a estas plataformas, estas también pueden:
- Acceder al almacenamiento: Pueden leer, modificar y borrar fotos, videos y documentos del dispositivo.
- Controlar de archivos: Capacidad para montar o desmontar sistemas de archivos, lo que compromete la integridad del equipo.
- Instalar de paquetes: La app puede descargar e instalar otros programas maliciosos (malware o spyware) en segundo plano sin que el usuario lo note.
- Monitorear tareas: Permite que la app "observe" qué otras aplicaciones usamos, facilitando el robo de información confidencial.
Si un dispositivo infectado está conectado a la misma red WiFi que el resto de la familia, un malware avanzado podría propagarse a computadoras o celulares conectados a la misma red, permitiendo el acceso remoto no autorizado y el robo de datos bancarios o personales.
Las advertencias de la Interpol
Más allá de la ciberseguridad, organismos internacionales como Interpol han lanzado alertas sobre el destino del dinero que generan estas plataformas (a menudo a través de publicidad invasiva o venta de datos).
Se advierte que las ganancias de la piratería digital suelen financiar redes de delincuencia organizada, vinculadas a delitos graves como el lavado de dinero, el tráfico de personas y la explotación sexual en línea.
¿Cómo identificar una plataforma peligrosa?
Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales de alerta:
- Ofertas "demasiado buenas": Si el contenido es gratuito o tiene un precio ridículamente bajo, probablemente sea ilegal.
- Ausencia de soporte: Las plataformas piratas no tienen canales oficiales de atención al cliente ni soporte técnico.
- Instalación externa: Si la app te pide desactivar las protecciones de seguridad de tu teléfono para instalarse, es una señal clara de peligro.