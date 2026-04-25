Red infectada, privacidad en peligro y efectos en dispositivos ajenos: expertos advierten por el uso Magis TV y Xuper TV

Magis TV y su potencial reemplazo, Xuper TV, son las aplicaciones que cada tanto vuelven a los titulares advirtiendo sobre su nivel de seguridad así como su legalidad. Las plataformas fueron objeto de escrutinio de autoridades a nivel internacional, como fue el caso de Estados Unidos, así como también protagonizaron batallas legales en Argentina. Además, empresas de ciberseguridad advirtieron sobre su uso.